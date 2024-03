Se pronostica una semana agradable y, en principio, sin lluvias en Paraná

Una semana con clima primaveral y en principio sin lluvias se espera en Paraná y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



En ese sentido, las temperaturas no superarán los 30 grados, al menos durante la primera parte de la semana que comienza, y serán agradables para disfrutar al aire libre.



En principio, el SMN no pronosticó lluvias para estos días, por lo que no serán jornadas similares a las que se vivieron durante las dos últimas semanas.



De esta manera, el inicio del fin de semana XXL se presenta con un panorama agradable y marcas térmicas primaverales.



Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noreste rotando al sur y luego al este, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 29.



El lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado y nuevamente a algo nublado, vientos del sudeste cambiando al este, luego hacia el sudeste y por la noche al este, otra vez; y las marcas térmicas irán de los 19 a los 29 grados.



En tanto, el martes se anuncia cielo despejado a algo nublado, vientos del noreste rotando hacia el este y los termómetros se ubicarán entre los 18 y los 29 grados.



El miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del noreste rotando al este, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29.



Ya el jueves, en el inicio de Semana Santa, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del noreste rotando hacia el sudeste y las marcas térmicas irán de los 19 a los 29 grados.



El viernes feriado se anuncia cielo despejado a algo nublado, vientos del noreste cambiando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 20 y los 30 grados.



En tanto, el sábado se espera cielo ligeramente a mayormente nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.