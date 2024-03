Regresó a Paraná la ganadora del viaje a Brasil por colaborar en Once por Todos

Durante la pasada edición de Once por Todos, se implementó una Alcancía Virtual para quienes desearan sumar un aporte en dinero a las entidades beneficiarias de la jornada solidaria que se desarrolló el 8 de diciembre en Sala Mayo. Una de las novedades fue que, con cada aporte de dinero, los corazones solidarios participaban por un viaje a Brasil para dos personas de la mano de la empresa KMB Turismo.La ganadora del viaje fue una vecina de barrio Pecifa II, Nelly Maneiro. La mujer, ya de regreso a Paraná, agradeció a Elonce y a KMB Go! por el viaje a Brasil y ponderó “la atención de los coordinadores, la limpieza e higiene de todos los lugares, lo cual es importante para los adultos mayores”.“Elegí Itapema, de los cuatro destinos que me ofrecían, porque es una ciudad muy limpia y bellísimo; y lo que más sorprendió, tanto de Itapema como de Camboriú, fue la limpieza”, valoró la mujer en diálogo con Buenas Noches. “Nos alojamos en una posada y no tengo palabras para agradecer la atención”, remarcó.Del aquel 8 de diciembre, cuando recibió la noticia, Nelly reveló que “saltaba sola en el sillón”, hasta que le contó a su vecina. “Recuerdo que Rolo y Washi querían ir conmigo porque, como soy sola, no tenía quién me acompañe; fui con una amiga, María Teresa, y la pasamos rebien. Fue un viaje espectacular”, agradeció.