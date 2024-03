Diego Iglesias transmitió desde Paraná su programa radial “Mejor país del mundo”; lo hizo este viernes desde Sala Mayo y ante un destacado público que integró a estudiantes del Instituto de Periodismo Deportivo.“Es la segunda vez que hacemos el programa de radio en Paraná y nos encanta porque la pasamos muy bien y vino un montón de gente”, ponderó ael conductor y productor del programa radial.De Paraná, Iglesias ponderó la costanera de la ciudad. “Es un lugar muy hermoso y, de hecho, cuando uno viaja por las provincias argentinas, se da cuenta de la importancia que tiene el río”.El programa “Mejor país del mundo”, que se emite por Radio con vos, según lo resumió el ex CQC, “es un programa periodístico que conjuga algunos elementos más humorísticos y descontracturados para que la realidad argentina, que es muy densa, sea un poco más llevadera”. Asimismo, contó que “el nombre del programa encierra lo que siento por Argentina y por una cuestión humorista porque cuando pasan ciertas cosas, uno dice `solo para en Argentina, el mejor país del mundo´”.Y agregó: “Con el programa, recorrimos muchas ciudades del país y nos gusta; porque la radio te permite llegar a muchos lugares de Argentina y es lindo conocer la audiencia de otros lugares, porque siempre transmitimos desde Buenos Aires”.“Cada plataforma tiene su propia narrativa; la radio es un medio muy geniudo y permite acompañar a la gente”, ponderó el comunicador, que se definió como “una persona encantadora”.Por su parte, el subsecretario municipal, Agustín Clavenzani, fundamentó la iniciativa: “Buscamos alternativas, entre lo público y lo privado, para diversificar los productos y consolidar a Paraná turísticamente”.“Para tener la naturaleza exuberante no hicimos nada, pero sí hay un trabajo de gestión para promocionar y buscar alternativas”, agregó. Y remarcó: “El turismo genera escenarios muy buenos para mostrar lo mejor de lo nuestro y en esta excusa hablamos del mate, historia, cultura, sabores, de manera descontracturada, con el propósito esencial de pasarla bien y, al mismo tiempo, de tentar a alguien que está escuchando la radio a hacer una escapada a Paraná”.“En un momento de retracción económica complejo, el Estado municipal y el sector privado, no detenemos la batería comunicacional porque quienes repiten el destino, en alguno momento pueden elegir otro y nosotros tenemos que ir conquistando nuevos públicos”, indicó Clavenzani al remarcar que “Paraná sigue siendo un destino emergente”.