Día del Agua y el mensaje de niños de primaria: “preferimos un mundo más limpio”

Lo que aprendieron los niños

Escuelas de Paraná fueron parte de actividades por el Día Mundial del Agua. El objetivo de la acción organizada por la Municipalidad, fue reflexionar acerca del uso responsable del suministro, su importancia, crear hábitos cotidianos y promover la cultura del agua.En ese marco, alumnos de tres escuelas cercanas al Arroyo Colorado, concurrieron hasta el lugar y participaron de charlas brindadas por especialistas.Fernando De la Rosa, subsecretario de Medioambiente de la Municipalidad de Paraná, contó a Elonce que “se llevó a chicos de tres escuelas de la zona para una recorrida por el Arroyo Colorado, con el motivo de hacer una charla en el lugar, sobre el ciclo del agua, de cómo cuidar los arroyos, sobre la importancia del agua y que vayan entendiendo que los habitantes de la capital entrerriana, construyeron la ciudad sobre cuencas y que es importante entender el sistema para cuidarlo y por ejemplo, no arrojar residuos a los arroyos”, resaltó el funcionario municipal.Sobre la actividad con chicos de las escuelas de la zona, De la Rosa explicó a Elonce que “es importante que los chicos vayan tomando consciencia y ver de qué manera, los paranaenses, comenzamos a cambiar los hábitos, para que los arroyos, sean un lugar de paseo, de aprendizaje y de contacto con la naturaleza para amigarnos con el ambiente”, sostuvo el subsecretario de Medioambiente.Algunos de los niños que participaron de la actividad, dialogaron con Elonce y contaron lo que aprendieron en la jornada. Además,“Aprendimos que no se debe tirar la basura a la calle, porque cuando llueve, se lo lleva al arroyo y del arroyo, la basura pasa al río (Paraná)”, dijo uno de los niños de la Escuela Gaspar Benavento y un compañerito acotó: “. Nosotros preferimos un mundo más limpio”, resumió el niño.“También aprendimos que hay que cuidar mucho el ecosistema,. Por ejemplo, si no hay agua, no se puede regar el árbol y el árbol es lo que nos da el oxígeno”, sostuvo un niño al dialogar con Elonce.En tanto, otro fue terminante con sus conceptos. “La raza humana debería morir. Somos unos parásitos que llegaron al mundo y”, remarcó el alumno.“No tenemos que contaminar porque se mueren los animales y los árboles”, dijo un chico. Mientras que otro resaltó: “. Al arroyo lo vimos muy sucio, había plásticos, botellas, bolsas, papeles, de todo”, señaló.Una niña sostuvo que durante la charla aprendió mucho y expresó a, porque la necesitamos para cocinar, para las plantas y otras cosas”, dijo.Por su parte, otro estudiante de la Escuela Gaspar Benavento, explicó que “yo aprendí lo que es una cuenca y no sabía. Una cuenca es un pozo en el que cae el agua y termina en el río.”, afirmó.