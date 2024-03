La nueva vida de Nico Lorenzón en Miami

Hace unos meses, Nicolás Lorenzón , corredor inmobiliario e influencer de la capital entrerriana, tomó la decisión de hacer las valijas y mudarse con su familia a Miami, Estados Unidos.En torno a su figura, y debido a la alta exposición que tiene en las redes (tiene 2.3 millones de seguidores en Instagram) hay quienes ponen en duda su crecimiento patrimonial, incluso ha tenido que afrontar denuncias penales, pero él se defiende y asegura que no tiene nada que ocultar.En diálogo exclusivo con, Nico Lorenzón habló sobre todos esos temas y también cómo fue la adaptación en el país del norte.“Estamos radicados con residencia permanente, pero pensamos estar yendo y viniendo continuamente, aunque este año y el que viene probablemente nos quedemos en Miami. Seguimos haciendo un montón de cosas en Paraná y en Argentina también”, remarcó y contó que la adaptación de sus dos hijos al colegio no fue difícil por el sistema que tienen, les costó levantarse temprano pero hoy ya están hablando inglés y tienen sus amigos. “Están super adaptados y el nivel educativo es muy bueno. Estamos contentísimos porque han aprendido de todo. La residencia permanente te permite trabajar. Hay gente que ha hecho inversiones multimillonarias y no logran obtenerla. Tenes que demostrar que sos una persona interesante para los Estados Unidos, en nuestro caso fue por las redes, por artistas, presentamos un montón de cositas y acá estamos”.“Soy corredor inmobiliario desde hace unos 10 años y después de realizar un curso intensivo estoy licenciado para trabajar en Florida y estoy con un bróker. Seguimos haciendo cosas con la desarrolladora en Argentina y empezamos a hacer algo acá”, explicó.Consultado sobre los comentarios que giran en torno a su figura y su crecimiento patrimonial, Lorenzón dijo que es absolutamente “consciente” de todo lo que se dice, y que “todo depende de la intención que tenga el que dice o cree algo”.“Si bien crecimos económicamente rapidísimo, laburamos desde que salí de la Facultad de la UCA e hicimos muchísimos proyectos inmobiliarios y por eso es normal que haya gente que esté contenta y feliz y otras no tanto. En el mundo de los negocios y de las empresas siempre vas a tener eso y más cuando estás expuesto como estoy yo. Crecimos mucho y en el desarrollo inmobiliario siempre hay alguien disconforme”, argumentó y dio cuenta que nadie cuenta las cosas buenas, como por ejemplo que le están construyendo una vivienda a una familia damnificada por un incendio en Oro Verde.Para Lorenzón contra estas cuestiones “no se puede hacer nada. Todo depende de quién lo diga y la intención que tenga. Yo estoy expuesto, muestro mi vida y no oculto nada porque no tengo nada que ocultar. Un día me van a ver andando en un Fiat 600 sin techo y al otro en una Ferrari.; no me hace quien soy la plata sino el tiempo que tengo para hacer cosas con mis hijos, con mi esposa y eso es lo que a la gente le molesta, y dicen cómo puede ser que él pueda y yo no. EntoncesEn este sentido, dijo que en algún punto tanto nivel de exposición “cuesta”, pero “es algo que elegí”. Y remarcó que han ayudado a muchas personas “y eso me llena mucho más que las cosas malas que dicen y con eso no ganamos un solo centavo. Es el camino que elegí y que seguimos con mi familia, generamos un contenido diverso (en las redes); me gusta y es lo que me hace ser lo que soy y no lo puedo cambiar. Le vi una ventaja meterme en las redes, no solo para ser reconocido sino también en el aspecto económico”.Sobre la denuncia que presentó un abogado de Buenos Aires, Lorenzón expresó: “Nunca fuimos intermediadores financieros, que la justicia investigue lo que quiera, si tengo que volver me subo a un avión, no tengo drama. Nosotros estamos inscriptos como exportadores e importadores; vendíamos equipos de minado de criptomoneda todo legal. Si alguien interpreta que somos intermediadores financieros y lo quiere llevar a la justicia, no pasa nada, es su trabajo y yo tengo mi equipo de abogados”. En este punto, Lorenzón recordó que “ya fui juzgado y pagué una multa millonaria por el tema del juego del IAFAS y por algo puedo seguir haciendo lo que hago que es la venta de mi libro con un sorteo, como hacen otras marcas. No es juego. Cuando vos te adaptás a lo que dice la ley, lo podés seguir haciendo, entonces que investiguen lo que quieran. No somos, con mi socio, dos loquitos que salen a hacer cosas y después ven cómo las arreglan”, acotó.“Estamos demorados como un montón de personas que hacen obras, el negocio inmobiliario está demorado. Ahora salieron a pegarnos que tenemos algo que ver con unos loteos truchos en Oro Verde, pero no hay ningún damnificado de nada, estamos en la misma oficina de hace 11 años, mi casa está en el mismo lugar en calle Lebensohn. ¿Hasta cuándo van a seguir pegando?, porque lo único que hacen es generar cizaña o hasta hay veces que me pregunto ¿me estarán pidiendo plata?”, dijo.Por último, y a modo de mensaje, Lorenzón aseveró: “Todo es posible y se puede vivir esta vida.Si tantas ganas tenés de hacerme daño, llévame a un programa en vivo, lo debatimos y le dejamos a la gente la tranquilidad de decir,. Le digo a la gente que siga confiando, que seguimos apostando a la Argentina,hemos tenido miles de palos en la rueda y no nos queda otra que seguir empujando. Les digo que no crean todo, que averigüen y permitan el derecho a las pruebas y que uno se pueda expresar. En Paraná hay un montón de gente que tiene causas y no sale, pero yo soy conocido y me tengo que bancar eso”.