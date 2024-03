Se incendió una casa en Paraná y dueña acusó a inquilinos que desalojó

Una vivienda, en calle Vucetich al 392, de Paraná se prendió fuego y la dueña acusó a los inquilinos que desalojó. El fuego se produjo durante la madrugada “al mismo momento que la pareja (a la que le alquilaba una habitación) se fueron y me mandaban mensajes”, dijo la damnificada a“Ellos eran muy molestos, rompieron puertas y al momento que se inició el fuego, la mujer desalojada le mandaba mensajes”, sostuvo.Al ser consultada sobre cómo se inició el incendio, comentó: “Comencé a escuchar ruidos, sentí el humo y me di cuenta que se estaba prendiendo fuego todo”. Además, expresó que tras el incendio se le quemó parte del techo y ahora deberá “dormir en la calle, salvo que alguien me ayudé”.Acto seguido, mencionó que “necesito cuatro tirantes y camas, hoy me siento morir porque solo me quedó lo puesto. Se me quemó el carnet de discapacidad y no sé qué hacer”.Por otro lado, contó que “tengo dengue y me siento mal. Estoy sin dormir desde las dos madrugada”.