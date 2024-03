Ayan Núñez Carvalho se presentó en la Casa de la Cultura

“Fue una preparación importante. La semana pasada tuve dengue y tuve esa de meterle para que la enfermedad salga rápido de mi cuerpo”En primer lugar, el exbasquetbolista manifestó las características de su estilo musical: “Tengo un género bastante particular por mis raíces. Mezclo un poco de la música brasilera, el rock nacional, me gusta los mantras y la música repetitiva. Uso un montón de esas cosas”.Tras dejar la práctica profesional del básquet, se pasó al mundo de la cultura y contó cómo fue ese proceso: “Fue durísimo, pero muy lindo porque la música era algo que me estaba llamando hace mucho tiempo. Fue un proceso interesante porque venía teniendo unas lesiones que no me estaban permitiendo hacer lo que hacía. Esas lesiones estuvieron por diez años y los últimos dos se hizo muy difícil”.Sobre su futuro artístico, comunicó: “Por ahora soy solista y vamos viendo a ver si conecto con alguien en algún momento. Tampoco he salido tanto en el ámbito musical. Esto ha sido hace muy poco”.Posteriormente, comentó que irá a Salvador (Brasil), de donde nació antes de llegar a Paraná junto a su madre a los seis años: “Es un lugar con mucha cultura y mucha información en cuanto a la música. También hay una mitad mía negra, con la cual no he tenido mucho contacto”.