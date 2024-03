Se coloca hormigón en calle Santa Fe: cuándo se habilitaría el tránsito

Obra en calle Nogoyá



Eduardo Loréfice, secretario de Planeamiento e Infraestructura de la comuna de Paraná recorrió este jueves la obra que se ejecuta en calle Santa Fe, frente a Casa de Gobierno y adelantó que estará finalizada a mediados de abril.“Tenemos previsto seis semanas de trabajo y esta es la tercera. Es una obra que tiene fuerte inclemencia del tiempo, porque en caso de lluvia no se puede trabajar, por eso el plazo está supeditado a las cuestiones climáticas, pero se viene trabajando a buen ritmo y esperamos sostener los plazos”, indicó en declaraciones aEste jueves se volcaron “unos cuantos metros de hormigón para reconstruir la calzada y se hace la media calzada que tiene la circulación para colectivos”.Loréfice mencionó además que la puesta en valor de la plaza Carbó “incluía unos mandapeatones sobre la esquina de Córdoba y México y sobre calle Santa Fe, pero la reconfiguración que se realizó ante la falta de fondos, nos obligó a hacer una reducción bastante importante de la obra, pero nos permitirá recuperar rápidamente la calzada y habilitar la circulación vehicular que es el objetivo principal que tenemos en el área del centro cívico”.El paso peatonal sigue habilitado.“Se avanza muy bien y se hace con fondos municipales. Estimo que prontamente la tendremos habilitada nuevamente”, manifestó.Por otra parte, el funcionario municipal se refirió a la obra en calle Nogoyá, que está paralizada desde hace un tiempo.Según explicó, “es ejecutada por la Dirección de Hidráulica de la provincia, no es una obra municipal. Lamentablemente en este momento hay un impasse, la obra está interrumpida”.Pero a pedido de la intendenta Rosario Romero, “solicitamos ingresar con un convenio para poder pavimentar el sector que ya está intervenido que es calle Salta, entre Victoria y Nogoyá y Nogoyá entre Salta y Corrientes. El conducto de la obra del arroyo La Santiagueña, ya está terminado y la empresa al parar la obra no termina la pavimentación por eso solicitamos permiso para intervenir en la obra y hacer el pavimento para que se retome la circulación vehicular”.El permiso ya fue concedido y en breve se iniciarán los trabajos.