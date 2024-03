UTA ratificó el paro de colectivos por tiempo indeterminado desde este martes

El secretario general de UTA, Juan José Britos, indicó aque “de no haber un arreglo en el día de hoy con una propuesta salarial seria y que los trabajadores den su conformidad,Desde el sector empresario consideran inviable realizar una oferta, por lo que sería un hecho el inicio de la protesta que una vez más dejaría sin servicio de transporte urbano a los paranaenses.“El interior del país está teniendo este conflicto. El municipio es el que tiene que hacerse cargo de esto porque es el ente regulador del transporte”, sostuvo el gremialista.Hizo hincapié en que no están teniendo aumento paritario desde diciembre. “Son cuatro meses que estamos a la espera. La buena predisposición la deben presentar la empresa y el municipio”, opinó.Britos mencionó que “los compañeros piden que se resuelva este problema. Queremos una solución y que alguien se haga cargo, porque si no las empresas seguirán pagando el sueldo con los mismos valores de diciembre”.“Pedimos a todos los ámbitos que traten de solucionar el conflicto, porque esto no da para más. La medida está confirmada si no hay una solución. Sólo una propuesta seria podría hacer dar marcha atrás con la huelga”, ratificó el secretario general de UTA.