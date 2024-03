Mujer en situación de calle solicita un hogar y un trabajo

En primer lugar, aclaró acuál es su situación actual: “Sábado y domingo estuve acá, se acercó la vicepresidenta del Poder judicial y también el presidente. Hoy tuve tres audiencias por las denuncias que realicé, la cual una fue por la guarda de mi hija. La jueza quedó a resolución. Todavía no resolvió nada”.Asimismo, hizo hincapié en tener de vuelta a su hija: “. Conozco muy bien a la familia y a él, que está muy enfermo con problemas de adicciones. Ha estado preso y lamentablemente sigue con el tema de los estupefacientes. Jamás buscó rehabilitarse, no hace tratamientos y no trabaja”.“Tengo cuatro hijos, el cual tengo una prioridad por el segundo. Se lo di en adopción a mi tía materna porque estuve muy enferma y depresiva mucho tiempo. Al estar depresiva, también tuve problemas de adicción, los cuales gracias a Dios logré sanar ese proceso de violencia, pero lo sigo padeciendo. Ese segundo hijo hasta el día de hoy no sabe quién es su verdadera madre y le negaron el derecho a su verdadera identidad”, amplió.En consonancia con su caso, expresó: “Recibí respuestas favorables del Poder Judicial. Todo está en curso, tuve una audiencia con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y me atendieron bien. A las 13 tuve una nueva audiencia por el tema de situación de violencia familiar y eso es lo que ahora estamos tratando de tornar prioridad porque en los refugios y hogares no hay lugares. Se propuso que se desarrollara desde Desarrollo Social en la casa municipal de la mujer, de la cual dije que no estaba dispuesta a ir porque hace dos años atrás pase por la misma situación y fui alojada en ese lugar. Sufrí daños y perjuicios agravados, de los cuales hice la denuncia y quedó en la nada”.Por último, exigió: “Busco soluciones, me anoté en la Oficina de Empleo. Comienzo un curso de capacitación martes y jueves por dos meses. Lo que con urgencia necesito es un poco de empatía del pueblo.. O también que Desarrollo Social tome medidas y se me pueda dar un subsidio o algo para que por dos meses pueda salir adelante y alquilarme una pensión”.