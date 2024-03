Convocan a marchar el 8 de marzo: "El estado abandonó a las minorías"

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el viernes y en Paraná habrá actividades alusivas, según se informó en el programa Quién Dice Qué, de Elonce.



Antonella Acosta Capellacci, dijo que “venimos hace tiempo organizando el 8M, este año ya hace más de un mes. Tenemos ansiedad y ganas, es un emergente, se necesita esta instancia. Todos los 8M son históricos, pero este tiene un condimento. Las primeras asambleas eran brutales porque cada compañera contaba los avasallamientos, provocaciones, desafíos y demás. Haremos un documento, seguramente el más amplio”.



“El estado abandonó a las minorías porque no las considera necesarias. Las ataca porque es tan fuerte lo que se está generando en términos económicos y sociales y la única forma de sostenerlo es ponernos a nosotras como chivo expiatorio. Todo tiene una finalidad. Es fomentar el odio para distraer, para redireccionar la bronca”, consideró.



Lucy Grimalt, indicó que “el presidente Milei y su gobierno propone una transformación a la sociedad argentina que implica volver a épocas en la cual las mujeres y disidencias, pero también otros colectivos como las personas con discapacidad, que no viven bajo privilegiadas condiciones económicas, deben estar sin trabajo digno, sin trabajo registrado, sin derechos mínimos. Las nuevas generaciones no pueden entender que no haya anticonceptivo gratis. Hace 20 años que están en los centros de salud, que eso deje de pasar es incomprensible para nuevas generaciones”.



“En cuanto a perspectiva de género es borrar las desigualdades de las cuales somos víctimas las mujeres y disidencias. Son desigualdades culturales que de a poco la sociedad las va removiendo. Hoy los varones asumen más la tarea del cuidado de sus hijos que por ejemplo la generación de mis padres”, dijo.



Para el 8M “esperamos una gran convocatoria, volvemos a reivindicar el paro. Es un paro activo que tiene diversas características. Algunos gremios deciden el cese de actividades, en otros lugares hay asambleas e intervenciones. A la tarde convocamos a marchar desde plaza de Mayo. Queremos manifestarnos en unidad, en forma organizada, no vamos a permitir que ningún derecho conquistado sea quitado”. Elonce.com