Sufrió un accidente, está en situación de calle y busca un lugar para vivir

Marcelo Galvez, un vecino de la ciudad de Paraná, pide ayuda para poder pasar sus días de una mejor manera. Tras sufrir un accidente hace dos años, donde “me prendí fuego”, y por lo cual estuvo un año internado en el hospital San Martín de Paraná y también en el hospital Pascual Palma, el pasado 1º de diciembre recibió el alta, pero está en situación de calle y busca un lugar para vivir.



Según dijo a Elonce, desde el refugio municipal le hicieron una ficha “pero pasan los días y no hay respuestas, no aguanto más, el cuerpo no me da”.



Momentáneamente, Marcelo recibe ayuda de un hombre que siempre lo veía en la calle. “Él no puede estar más así y necesita su medicación, yo colaboro en lo que puedo”, aclaró.



El hombre tiene 51 años, que quedó con secuelas por el fuego, está buscando “una residencia. Mi situación es muy difícil y estoy solo, no tengo a nadie y no tengo adónde ir”.



Marcelo pasa sus días en la plaza Francisco Ramírez, calles Brown y Soler. “Él quiere un lugar dónde estar”, dijo finalmente, la persona que lo ayuda. Elonce.com