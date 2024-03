Inscriben a talleres de peluquería y panadería en la Escuela “Los Nazarenos”

En la Escuela Nº 261 “Los Nazarenos”, ubicada en el barrio San Martín, de la ciudad de Paraná, están abiertas las inscripciones para los talleres de panadería y peluquería. Al respecto,dialogó con Brenda Balbuena, directora de la institución.“Tuvimos un año más con muchos inscriptos y seguimos invitando a la gente a que se sume. Hasta el momento, continuamos con los talleres de peluquería y panadería, con la idea de poder sumar el perfil de electricidad”, expresó.“Es importante que la gente tenga una herramienta de trabajo, aprender un oficio y este año, debido a la demanda de los ex alumnos, pensamos en hacer que los chicos elaboren productos para venderlos en los barrios, con el objetivo de llevarse alguna ganancia”, añadió.“Tenemos muchos inscriptos en el nivel primario, entonces eso a uno lo llena de satisfacción saber que la gente tiene ganas de aprender a leer y escribir, que es lo que ellos pretenden”, enfatizó.Aquellos interesados pueden contactarse “a través de las redes sociales ‘Escuela Los Nazarenos’ o al teléfono 3434694670 y la institución pertenece a la Fundación Puente, que nos brinda siempre su apoyo en todos los ámbitos”.En tanto, Cristina, alumna de la escuela, dijo que “estoy aprendiendo mucho con la seño. Lo que más me cuesta son algunas letras que no las entiendo mucho”.A su vez, Griselda contó que “sé leer, pero no escribir. También hago el taller de panadería”.Finalmente, Susana señaló: “Estoy contenta por esta oportunidad ya que quiero aprender”.