SADOP realizó una radio abierta “para visibilizar la situación de los docentes”

En el marco del Paro Nacional Docente convocado por la CGT para este lunes, la seccional Entre Ríos de Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) realizó una radio abierta para visibilizar la situación de la docencia. En ese sentido,dialogó con Griselda Almada, secretaria gremial de SADOP.“Nuestra situación es complicada, hay docentes que recibieron muy bajos sus haberes este mes, ya que la quita del incentivo docente y la conectividad son una suma que significó bastante. La situación de los docentes privados es difícil, debido a los problemas con los empleadores que no los dejan o el descuento que sufren”, manifestó.“Hay situaciones muy explicitas, donde escuelas están obligando a los docentes a que se hagan monotributistas para no tener que enfrentar las cargas sociales correspondientes, como muchos docentes que quedaron cesantes en diciembre y no se volvieron a tomar en estas épocas”, añadió.“Es una lucha continúa contra esos compañeros que van quedando y es la diferencia que hace al docente privado del público, que tiene la presión de que sufrirá todos los descuentos pertinentes”, apuntó.En tanto, Gustavo Bolzán, secretario adjunto de SADOP, comentó: “La única diferencia que tenemos en las escuelas privadas es que los patrones son los que presionan para que el docente no haga paro, pero ante esta situación que estamos viviendo en todos los ámbitos de la docencia, ya que llegaron descuentos muy altos de hasta $150.000 en algunos recibos, lo que hace preocupar al trabajador para llegar a fin de mes”.Con respecto a las instituciones que exigen al docente hacerse monotributista, indicó: “En el departamento Colón, nuestra secretaria general se encuentra en una audiencia con el abogado de la Seccional, defendiendo los derechos de esos trabajadores que están sufriendo la presión de la patronal”.Finalmente, se refirió a la radio abierta: “Comenzamos hoy a las 10 horas, donde nos visitaron docentes de la ciudad de Paraná e hicimos intervenciones, cartelerías y folletos. También salimos al centro para visibilizar lo que está pasando en la docencia privada”.