Comercios no deben cobrar recargos por compras con tarjetas o transferencias

Muchos negocios del sector minorista en Paraná y en varias ciudades del territorio entrerriano están cobrando un recargo en las compras con tarjetas de débito o por medio de billeteras virtuales. Al respecto,dialogó con Fernán Poidomani, director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.“Si la persona quiere pagar con tarjeta de crédito en un pago es el precio de contado, con débito es el mismo valor y si abona con un mecanismo virtual, también es el mismo precio. Lo que hemos visto es que, en algunos establecimientos, están cobrando un recargo, el cual no está permitido y va en perjuicio de los consumidores. En este sentido, recomendamos a los comerciantes que lo hacen, que eso está prohibido donde tienen las libertades de fijar el precio de sus productos, pero no de hacer este tipo de recargos cuando cambia el medio de pago”, expresó.“Entonces recordamos que la tarjeta de crédito y las billeteras virtuales son opcionales para el comerciante sobre trabajar o no con ellas, pero si es obligatoria la tarjeta de débito ya que, si van a operar con estos medios, tienen que aceptar las reglas de funcionamiento y el consumidor tiene el derecho de exigirlas en el comercio”, acotó.“En el caso de que el consumidor no logre esto en el punto de venta, tiene habilitado en la página web del organismo de Defensa del Consumidor un botón para solicitar una inspección”, destacó.Con respecto al botón de “Solicitud de inspección”, comentó: “Nos permite programar cuáles serán los puntos a inspeccionar para optimizar los recursos humanos para hacer el trabajo. De acuerdo a la cantidad de reclamos que vamos teniendo, se van programando las inspecciones”.“Todo lo que nos puedan agregar es de utilidad, como el nombre del establecimiento, la dirección exacta, cuál es el rubro y qué fue lo que pasó”, añadió.Por último, destacó: “Hoy mucha gente utiliza las billeteras para poder pagar, como una forma de practicidad para no ir al cajero. También los medios electrónicos hacen a la seguridad de no transportar dinero en efectivo”.