Aumentó el pasaje del colectivo en Paraná: "Brindan un mal servicio"

Los usuarios que esperaban el colectivo en una de las paradas de calle 25 de Mayo de la ciudad Paraná dialogaron conpara manifestar su descontento con el servicio prestado, luego de un nuevo aumento del boleto.Una mujer informó: “Los colectivos pasan de largo y no levantan a la gente. Soy jubilada y me habrán cobrado $320. Vine de Colonia Avellaneda para acá y ahora voy de Paraná para allá”.En tanto, otra usuaria admitió: “Ya tomé el colectivo durante la mañana y me cobraron con aumento. Pongo la tarjeta para pagar, pero no le digo nada al chofer”.A su vez, un hombre comentó: “Viajo dentro de la ciudad. Después de todo lo que ha pasado, creo que es justo el aumento del boleto”.Un usuario que bajaba del colectivo, por su parte, subrayó: “No sé si pague con aumento ya que abone con la tarjeta y no me fije. Para el mal servicio que brindan, pagamos demasiado”.Por último, dos mujeres recalcaron: “Ya tomé hoy a la mañana el colectivo, no me fijé si me cobraron el aumento”.