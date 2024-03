Desde este lunes rigen nuevas tarifas de los colectivos urbanos a $680 y $830

A partir de este lunes comenzará a regir en Paraná el nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros, que se dividió en dos secciones, es decir, que el boleto se diferenciará en su precio según la cantidad de kilómetros que haga el pasajero al usar el colectivo.



Elonce accedió al detalle de las paradas que contemplarán la diferencia en los recorridos de las líneas urbanas con el boleto a $680, y las líneas metropolitanas a $830.



Líneas urbanas a $680: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23



Líneas metropolitanas a $830: 4, 6, 12, 15, 20, 22, AN, AM y 24



Con la implementación del nuevo cuadro tarifario por secciones, los usuarios de las líneas metropolitanas deben abonar, desde la cabecera hasta el comienzo del ejido municipal, la tarifa de $830; y dentro del ejido municipal, la tarifa de $680. Estas líneas no cobran tarifa diferencial por franja horaria, pudo saber Elonce.



Líneas 4 y 20



En el trayecto de ida al centro, desde la cabecera de las líneas hasta el puente Néstor Kirchner (inicio del ejido municipal de Paraná), el pasajero debe pagar $680; y a partir del puente, $830. Mientras que en el recorrido de vuelta, el usuario debe informar al chofer el destino del viaje, porque si va hasta el puente, es decir, dentro del ejido municipal, debe pagar $680, pero si viaja hasta San Benito, son $830.



Líneas 6 y 15



En el trayecto de ida al centro, desde la cabecera de las líneas hasta el kilómetro 5 ½, en el inicio del ejido municipal de Paraná, el usuario debe abonar $830; y a partir del kilómetro 5 ½, $680. Mientras que en el recorrido de vuelta, el pasajero tiene que comunicar al colectivero el destino de su viaje, porque si viaja dentro del ejido municipal (hasta el kilómetro 5 ½) tiene que pagar $680, pero si viaja pasando el ejido, es decir, hasta El Triangular u Oro Verde, debe abonar $830.



Líneas 12 y 24



En el trayecto de ida al centro, desde la cabecera de las líneas hasta avenida Zanni y calle Lisandro de La Torre (inicio del ejido municipal de Paraná) el pasajero debe abonar el importe de $830, y a partir de calle Lisandro de La Torre, $680. En el recorrido de vuelta, el pasajero debe informar al chofer el destino del viaje y si viaja dentro del ejido municipal (hasta avenida Zanni y calle Lisandro de La Torre) debe pagar $680, pero si viaja pasando el ejido (hasta El Triangular u Oro Verde), $830.



Líneas 22 y AN



En el trayecto de ida al centro, desde la cabecera de la línea hasta el arroyo Las Tunas (inicio del ejido municipal de Paraná), el pasajero debe pagar $830; y a partir del arroyo Las Tunas, deberá abonar $680. En el recorrido de vuelta, el usuario deberá informar al colectivero el destino de su recorrido, porque si viaja dentro del ejido municipal (hasta el arroyo Las Tunas), debe abonar $680 y si viaja pasando el ejido, es decir, hasta Colonia Avellaneda o Sauce Montrull, deberá pagar$830.



Línea 17 (AM)



Los usuarios de esta línea pagarán $830 Los nuevos valores Primera sección



-Boleto general: $680



-Boleto primario: (AM) $68



-Boleto secundario: (AM) $170



-Boleto terciario y universitario: $204



-Boleto obrero: $442



-Boleto jubilado: $306



-Boleto nocturno: $884



-Franja horaria: $544



-Combinado: $680



Segunda sección



-Boleto general: $830



-Boleto primario: (AM) $83



-Boleto secundario: (AM) $207,50



-Boleto terciario y universitario: $249



-Boleto obrero: (AM) $539,50



-Boleto jubilado: (AM) $373,50



-Boleto nocturno: $1079



-Franja horaria: $664



-Combinado: $830