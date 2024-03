Romero anunció un banco de tierras: definiciones sobre colectivos y obra pública

Obras públicas

Paraná Expectativas y repercusiones por el mensaje de Rosario Romero al HCD de Paraná

El discurso completo:

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó este viernes, la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná, registródesde Sala Mayo, en Puerto Nuevo de la ciudad. En su discurso, la mandataria municipal anunció las obras que se concretarán y las definiciones en torno al transporte urbano de pasajeros, en contexto al que calificó como “incierto”., prometió la intendenta y aseguró que “hay un Estado atento, que escucha y trata de resolver y avanzar”. “Camino los barrios de la ciudad, conocemos los problemas y trabajamos para encontrar soluciones, al mismo tiempo que planteamos nuevas estrategias de crecimiento colectivo”, destacó al mencionar que, desde la gestión a su cargo, “trabajamos los espacios urbanos con mano de obra municipal, inversión y mano de obra local”.En su mensaje, dio cuenta de las actividades en el marco de agenda Verano, que favoreció a emprendedores y artesanos; los trabajos realizados en los jardines maternales municipales y anunció queque fueron iniciadas en la gestión anterior; también mencionó las obras en calles Córdoba y México para habilitar la circulación vehicular, al igual que avenida Almafuerte, en el tramo donde se produjo un socavón. En continuidad, Romero refirió las acciones desarrolladas para la prevención del dengue y la proyección para instrumentar un Servicio de Atención Médica de Emergencia, que será comoRomero agradeció a los empleados públicos “por el embellecimiento de los espacios públicos” y fue aplaudida por ello. “Queremos un Estado municipal facilitador del desarrollo económico de la ciudad, por eso acompañaremos a emprendedores dispuestos a invertir en el desarrollo local y a generar trabajo”, prometió.En su discurso, Romero planteó que este será “un año de gestión en un contexto muy diferente al que se presentó en años anteriores, cuando teníamos apoyo para obras de parte del gobierno nacional”. “El presidente Javier Milei dispuso medidas que necesariamente nos obligan a un replanteo”, apuntó y confirmó que, “desde el 10 de diciembre, se interrumpieron todas las remesas de pago de certificados de obras públicas, lo que motivóLa intendenta aclaró que, por la envergadura de las obras, éstas solo pueden ser ejecutadas con fondos nacionales. “El panorama es incierto pero, prometió. Asimismo, comunicó que requirió la continuidad de las obras provinciales comprometidas en la gestión anterior y el pago de los certificados de obras abonados por la municipalidad de Paraná. Romero reconoció, en su discurso que la gestión de Frigerio dispuso"Más del 50% de nuestros funcionarios son empleados municipales yy solo se sostuvieron los de áreas de servicios. También se eliminaron gastos no imprescindibles, priorizándose los servicios a la ciudad.hasta que tengamos un escenario más claro y las condiciones adecuadas para realizar la celebración que la ciudad y su historia merecen. Pero ahora tenemos que cuidar nuestros recursos, optimizar y priorizar", comunicó.Y continuó: "En materia de movilidad urbana, tránsito y transporte, hacemos todos los esfuerzos por simplificar la cotidianidad de nuestra gente. Estamos haciendo los reclamos necesarios ante el Gobierno Nacional, conjuntamente con intendentes de otras provincias y distintos signos políticos, para que se nos restituyan los aportes al transporte que nos corresponden".y también proyectamos el necesario ordenamiento vehicular en el centro de la ciudad", anunció."Hemos tenido que, entre otras razones, debido a laNo nos gusta aumentar el boleto de colectivo y agradezco el serio análisis hecho por todos los integrantes del Concejo Deliberante, que comprendieron la situación y ayudaron a que hoy tengamos un funcionamiento normal y el compromiso de las empresas de incorporar más unidades y cumplir con las frecuencias lógicas", explicó Romero.Por otra parte, refirió la participación de la mesa conformada por el Gobierno Provincial donde se analiza el transporte público de diversas ciudades entrerrianas, "haciendo esfuerzos compartidos para su continuidad y mejora". Además, prometió que "el Estado Municipal, con sus recursos seguirá sosteniendo el boleto estudiantil primario, secundario y terciario. Y el Estado Provincial mantendrá su aporte".A los miembros del Concejo Deliberante, Romero les manifestó que, y una de ellas es en relación a loteos que es necesario aprobar; otra que refiere a las exigencias a instituciones deportivas y civiles cuando éstas hacen eventos para sostenerse. Debemos pedir medidas de seguridad, claro que sí, pero no pueden ser equiparadas a salones de fiestas. Es fundamental adoptar, en esos casos, una mirada social, teniendo en cuenta los fines de esas instituciones. Necesitamos, por otra parte y a través de una ordenanza, proyectar, que vaya abandonando en sus procesos y por completo el formato papel, para avanzar en disposiciones de gobierno abierto, que ya tenemos pero necesitamos profundizar".En este marco, anunció, "inédito en la ciudad, que llevaremos adelante junto a otras instituciones y organizaciones de la sociedad. Leer y enamorarse de la lectura no es una obligación, claro, es una oportunidad y nuestro deber es abrir puertas, a través de acciones estratégicas, para que la ciudadanía, y sobre todo para que las infancias tengan la ocasión de un encuentro transformador e inolvidable con la literatura".En su discurso, Romero confirmó que ingresarán para la discusión en el Concejo Deliberante de Paraná, dos temas que serán ejes de la gestión municipal:, por el cual el 90% del sistema de subsidios y aportes a instituciones del Estado Municipal será destinado a clubes y organizaciones de la vida comunitaria, cuya labor implique atención de infancias, adolescencia y personas mayores, ofreciendo un ámbito de deporte, música, prevención de adicciones, cobijo en situaciones de desprotección. Esos subsidios serán analizados periódicamente por el Consejo Económico y Social, que estará integrado por diversos actores de la comunidad y será un ámbito de participación ciudadana y de control sobre las políticas públicas.También anunció la, con dos objetivos centrales: el ordenamiento urbano y, fundamentalmente, la posibilidad para que aquellos que no tengan un predio para construir su vivienda, puedan acceder a la tierra. "Sabemos del valor de los alquileres, de los sueños postergados y de las preocupaciones que vivencian los y las ciudadanas de nuestra ciudad, que muchas veces terminan habitando en localidades vecinas", fundamentó.. Lo manejaremos con criterio y dinamismo. Funcionará bajo la modalidad de Agencia porque involucra diversas áreas municipales, dependiendo directamente del Ejecutivo para darle mayor dinamismo. El Banco de Tierras tendrá control periódico del Concejo Deliberante, previendo la participación de representantes del órgano deliberativo en su conformación", explicó."A propósito de los inmuebles de la ciudad, sabemos que hay bienes puramente especulativos situados en la trama urbana que deterioran nuestros barrios y esto provoca que los vecinos padezcan la suciedad, los yuyales y la falta de veredas. Por eso, en la Ordenanza Tributaria, esas infracciones, deben tener las multas más altas, porque todos tenemos que ser solidarios con la ciudad, preocuparnos por nuestro lugar y cumplir nuestras obligaciones", sostuvo Romero ante el HCD de Paraná."Desde el Gobierno de la ciudad, sostendremos el Plan de Arbolado y con colaboración de empresas de la ciudad, que desde ya agradecemos, vamos a llevar adelante. La ciudad tiene sus lapachos, jacarandaes, tipas, y muchas especies más; vamos a trabajar seria- mente, con el asesoramiento necesario, para repoblar las calles que han perdido sus ejemplares y hacer de ese rasgo arbóreo un sello distintivo de Paraná. Hay algo muy concreto, que tiene que ver con la mitigación del calentamiento global: en las calles donde hay árboles se registra hasta 4 grados menos de temperatura en los días cálidos del verano, además del aporte de oxígeno, frescura y belleza que significan los verdes", indicó Romero.Y agregó:. Con posibilidad de arribo y partida de las embarcaciones recreativas. Ese proyecto contempla la transferencia de los inmuebles a la Municipalidad de Paraná, y de darse así, emprenderemos rápidamente la labor para articular inversión público/ privada en el lugar, por lo cual pediremos el acompaña- miento del Gobierno Provincial y legisladores"."El Islote Curupí fue recuperado como ámbito educativo y turístico por la gestión del intendente Adán Bahl. En ésta, como en otras políticas públicas, habrá continuidad porque básicamente somos ciudadanos de Paraná, arribamos a nuestras historias proviniendo de lugares que otros transitaron y en los que hicieron su aporte. No desconocemos lo hecho, somos continuidad y también cambio en aquellos aspectos que lo justifican. No venimos a fundar o refundar, seguiremos arraigando la marca Paraná en la ciudad, con todos sus sentidos, construidos a partir de la comunidad y sus diferentes actores. Seguiremos fomentando el Turismo de Convenciones, el deportivo, el desarrollo del EMPATUR como ente público/privado que proyecta a la ciudad y mejora sus atractivos para recibir visitantes", expuso al destacar: "Sabemos, sin embargo, que los principales destinatarios de las políticas públicas son los ciudadanos y ciudadanas paranaenses y si la ciudad está bien para ellos, estará para quienes nos visitan".Romero anunció la elaboración de"que cambiará la forma en la que el ciudadano se relaciona con el Gobierno Municipal. Queremos lograr una relación más dinámica, más moderna, más simple". "La digitalización nos permitirá concretar una gestión más transparente y abierta; medible y auditable. Aspiramos a que la tecnología facilite y ayude a desburocratizar la administración pública, teniendo como premisa un municipio facilitador", argumentó."El uso excesivo de papel contamina, eleva los costos operativos y pasos innecesarios, por eso estamos encarando un proyecto de despapelización. Menos papel, es menos burocracia, menos papel, es más transparencia. Por eso planificamos para el primer año de gestión una oficina 100% digital, sin impresoras, sin papel, y tenemos como objetivo reducir drásticamente su uso en todos los trámites municipales. Nuestro plan de transformación se orienta también a facilitar la tarea de quienes quieren invertir y radicarse en nuestra ciudad. Las empresas de base tecnológica son el presente y el futuro. Seguiremos trabajando en el proyecto del Distrito del Conocimiento, con inversión mixta y con administración responsable, que permita que las empresas del conocimiento puedan radicarse y crecer en la ciudad, brindando empleo de calidad a nuestros ciudadanos", indicó la intendenta.Y continuó: "A su vez, vamos a seguir profundizando en las políticas de atención digital al ciudadano en virtud de acercar los servicios municipales al vecino, a través del Servicio de Atención al Vecino 147, Mi Paraná y Munichatbot"."Planificar los próximos cuatro años de gestión nos permite definir nuestro horizonte y ordenar la acción, como así también, generar monitoreos y evaluaciones sobre las políticas municipales para tomar decisiones basadas en datos y mejorar la calidad de nuestras intervenciones", sostuvo y declaró: "A las y los Concejales les digo que su rol será respetado, no vendrán proyectos del ejecutivo a libro cerrado, vamos a estar abiertos a las modificaciones que sugieran en mejora de las iniciativas para la comunidad"."Les agradezco haber tratado en sesiones extraordinarias el proyecto para entregar motos condonando parcialmente las deudas. Hasta hoy,. Fue una medida que ha conectado con brindar soluciones de transporte, al igual que los nuevos puestos de bicicletas en la ciudad, que se usan cada vez más y tienen la virtud de ayudar a desplazarnos y, a su vez, brindan una herramienta para hacer actividad física y mejorar la calidad de vida", indicó Romero., porque los espacios públicos son lugares de encuentro, de charla entre vecinos, de fomento del deporte y el esparcimiento, de hábitos saludables", recalcó."Y a propósito de hábitos, quiero hacer un especial pedido a todos, a todas, especialmente a los pequeños: ayudemos a tener una ciudad más bella,. Nos estamos esmerando en colocar cestos, pero si no los encontramos no nos da derecho a ensuciar. Si consumimos, guardamos adecuadamente el residuo. Igualmente, el modo en que conducimos tiene que ser cada día más amigable, respetando en las esquinas al que cruza, brindando el paso al peatón, en fin, generando una corriente de respeto y empatía que abona al trato cotidiano más amable. Sobre estos aspectos, haremos y hacemos educación no formal", declaró Romero."Debemos fortalecer la idea de municipio capaz de construir ciudadanía sobre la base de, en pos de lograr un desarrollo comunitario con calidad de vida. Conformamos un equipo que trabaja con seriedad y dedicación al servicio de nuestra ciudad y tiene como objetivo establecer políticas de estado que permitan la continuidad de obras, servicios, prestaciones y estrategias que la ciudad debe darse no para un período de gobierno, sino para su proyección y crecimiento", sostuvo la mandataria municipal."Nos ha pasado hasta el colmo de tener obras enterradas que hoy queremos revitalizar para mejorar el servicio de agua, que en cambios de gestión perdieron continuidad y eso no nos puede pasar hacia el futuro. Por eso requerimos del acompañamiento de las universidades, que contribuyen a la generación de conocimiento en nuestra región; también de empresarios, que apuestan por Paraná y su desarrollo, y de todos los actores de la sociedad, a quienes invitamos a formar políticas de estado que perduren en el tiempo", indicó en su discurso ante el HCD."Por último, debo decirles que he omitido muchas obras proyectadas y labores municipales en este discurso, que solo contiene los grandes trazos. Lo demás se demuestra andando. La gestión es continuidad en lo que está marchando, dedicación y creatividad para lo que falta. Nos concebimos y asumimos como servidores públicos, hombres y mujeres trabajando por y para la ciudad, que significa fundamentalmente trabajar por nuestra gente, siempre en la dimensión humana, en sus valores fundamentales, en la mano tendida para el que lo necesita, en el estado produciendo igualdades y no resignando sus deberes educativos, culturales, de obras y servicios públicos. Un estado que sea facilitador del que quiere emprender, que abrace a su gente, porque nuestra gente es lo mejor que tenemos", declaró Romero.Y recordó: "Hace pocos días destacábamos como ciudadano ilustre a Juan Manuel Alfaro, el escritor y poeta que nos deleitó en su “Ciudad Jacarandá” diciendo de nuestra ciudad. Luego sucedió su partida, pero aquí nos queda su amor y su poesía. Versos inolvidables como este, que nos cuentan como ciudad, con amor, con belleza, con poesía: `Suspendida como un vuelo/ que la barranca hacia el cielo/ quiere y no quiere soltar,/ cielo y río te reflejan/y el regalo que te dejan/ se vuelve jacarandá/ Y así, entre río y cielo, entre cielo y río y vuelo/ te levantas Paraná´”.

