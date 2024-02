Transporte público en emergencia: vecinalistas se reunieron con Romero

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Desde la semana pasada rige la emergencia del sistema integral de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná por el plazo de un año.



La iniciativa, aprobada por el Concejo Deliberante, prevé que durante 30 días se deberá rediseñar todo el sistema, readecuando líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota, recorridos, paradas, y demás cuestiones operativas, que adapten el sistema de transporte a los cambios de prioridades y nuevas necesidades.



En este marco, este miércoles distintos vecinalistas se reunieron con Romero y analizaron la situación.



Alicia Glauser, referente del barrio Santa Lucía, que estuvo presente en el encuentro, habló con Elonce sobre lo tratado y destacó que la reunión “fue muy buena porque tratamos la eternidad de este problemón que llevamos arrastrando los paranaenses y el área metropolitana”. Además entendió que “el escenario cambió porque antes de la asunción del nuevo gobierno nacional, los reclamos eran otros, hoy por ejemplo ya no hablamos más de subsidios porque no hay más”.



La vecinalista anunció que participarán de la comisión que se formó en el marco de la declaración de la emergencia, “donde se analizará un nuevo pliego, y nuevos recorridos para el servicio. Queremos ver que recorridos se pueden cambiar porque hay algunos que no están bien”.



“También se habló del mejoramiento de garitas, de las frecuencias y los barrios a los cuales el colectivo va cada dos horas. El compromiso es participación y tratar en lo posible que la municipalidad haga algo para hacer cambios ahora, y luego participaríamos en la colaboración de lo nuevo”, acotó.



Asimismo, en la reunión con Romero, los vecinalistas manifestaron críticas al SITU, del cual participan “empresarios, sindicatos y concejales, pero los usuarios no tienen representación y la gente que viaja es la que sostiene las empresas”.



Finalmente, Glauser adelantó que la semana próxima habrá novedades, ya que “estamos analizando recurrir a la Justicia Federal para hacer un Recurso de Amparo para conseguir que se trasladen los dineros públicos al lugar que corresponde”.



Vale recordar que en la misma sesión donde se aprobó la emergencia en el transporte, los concejales aprobaron por unanimidad el aumento del boleto de colectivos con el nuevo sistema de tarifa diferencial. De esta manera, el precio del boleto será de 680 pesos para un radio máximo de 8 kilómetros y el "boleto diferencial" para recorrer una distancia mayor a 8 kilómetros, costará 830 pesos. Elonce.com