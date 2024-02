Largas filas en oficinas de ANSES para tramitar Ayuda Escolar de $70.000

Requisitos para inscribirse

El tope de ingresos para recibir el bono de Ayuda Escolar

Cómo solicitar la Ayuda Escolar

Cuándo cobro la Ayuda Escolar en marzo

El Gobierno incrementó en un 311% la Asignación de Ayuda Escolar destinados a alumnos del nivel inicial y secundario. Dicho beneficio ascenderá a $70.000, se entrega a través de ANSES y alcanza a más de 7 millones de chicos.Este martes, las cámaras deregistraron largas filas fuera de las oficinas de ANSES y la mayoría de las personas que aguardaban a ser atendidas iban a realizar el trámite de la ayuda escolar.Cabe destacar que esta medida, fue impulsada por el ministerio de Capital Humano, y será otorgada a 3.300.000 chicos asociados a la Asignación Universal por Hijo (AUH), 3.500.000 menores con padres en relación de dependencia y monotributo, y 500.000 asociados a jubilados y pensiones no contributivas.“Vengo por el trámite de matrimonio, ya que me casé hace un año. Tuve que traer el acta de matrimonio y un formulario, donde por la web no me dejaron así que vine para hacerlo acá”, expresó una mujer a“Vine a hacer los trámites de ayuda escolar acá porque es imposible cargarlo por la página ya que están saturadas. Tengo un solo hijo en edad escolar de 8 años, ya lo completé en el colegio y ahora lo vengo a presentar. El monto de la ayuda escolar está bueno, debido a que gasté bastante para el inicio de clases. Va bastante rápido la fila”, aseguró una vecina paranaense.Por su parte, una mujer acompañada de sus dos hijas manifestó: “Vengo por el apoyo escolar para presentar el certificado de escolaridad regular. Mi marido es quien trabaja donde le abonan a él, pero yo hago los trámites. Me corresponde por la que comenzó primer grado. Traigo el formulario completo e intenté subirlo por la web, pero no me dejaba el sistema debido a la cantidad de gente que lo hace y por eso vengo directamente. Obtener está ayuda es gratificante”.Ser beneficiario de la Asignación Familiar por Hijo o de la Asignación Universal por Hijo (AUH).Tener hijos a cargo de entre 45 días y 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.Tener hijos que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario) o de enseñanza especial (ya sean públicos o privados), si se trata de hijos con discapacidad.Para hijos con discapacidad, es necesario tener vigente la autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por ANSES.Tope máximo de ingreso del grupo familiar: $3.960.000 (bruto).Tope máximo de cada integrante del grupo familiar $1.980.000 (bruto).Ingresar al sitio web Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.Elegir la opción Hijos y a continuación, presentar un certificado escolar para generar el formulario para cada uno de los hijos.Una vez impreso, se deberá llevar el formulario a la escuela para que la institución complete todos los datos y la firme.Luego, se deberá sacar una foto y subirla a Mi ANSES.Acreditar la escolaridad de sus hijos antes del 31 de diciembre.DNI terminados en 0: viernes 8 de marzo.DNI terminados en 1: lunes 11 de marzo.DNI terminados en 2: martes 12 de marzo.DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo.DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo.DNI terminados en 5 viernes 11 de marzo.DNI terminados en 6: lunes 18 de marzo.DNI terminados en 7: martes 19 de marzo.DNI terminados en 8: miércoles 20 de marzo.DNI terminados en 9: jueves 21 de marzo.