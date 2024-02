En una escuela de Paraná dictan clases virtuales por rotura de tanque de agua

En el inicio del ciclo lectivo se presentaron inconvenientes con el tanque de agua de la Escuela Belgrano de la ciudad de Paraná, pese a que recientemente fue restaurada. En ese sentido,dialogó con Gladys Cané, directora del establecimiento educativo.“Cuando asumimos la gestión el 9 de febrero, nos encontramos con un tanque de agua roto; la directora anterior había solicitado a la cuadrilla del Consejo que vino de manera inmediata a verificar la problemática y constataron que ese problema no se podía reparar, el cual había que cambiarlo. Se hicieron los trámites pertinentes, estamos haciendo seguimiento de expedientes, los cuales están en la fase final que es la de compra. Es imposible tener las puertas abiertas para todos los alumnos en presencialidad, por eso armamos un plan alternativo que tiene que ver con la modalidad mixta, donde sostenemos parte presencial y virtual”, manifestó.Con respecto a los padres, sostuvo: “Se les transmitió en el día de ayer, un comunicado en el que se les explicaba, aunque ya sabían de que contábamos con este problema, el cual estaba en camino de solución, donde todavía no tenemos la resolución final que sería la llegada del tanque y su colocación. Hoy tuvimos el acto de inicio, cuando terminó les solicitamos a las familias que se queden, les explicamos y desde el equipo directivo estamos a disposición para lo que los padres requieran, donde se les pidió que vengan con agua. Con la gente de cooperadora, llevamos a cabo un plan alternativo que era adquirir dispenser de agua para poder abastecer, donde también recibimos donaciones de agua”.A su vez, destacó que “lo que queremos es que esas risas que se vieron hoy, esté presente en la escuela formando parte de la cotidianeidad, el cual es nuestro anhelo. Esperamos que este plan sea por estos días nada más. Se seguirá informando a las familias cómo nos organizamos”.En tanto, Mónica Gariboglio, vicedirectora del establecimiento, señaló: “Concurren a la escuela más de 500 alumnos, todavía no tenemos bien la cantidad porque en el inicio de clases también se producen pases o vienen de otras instituciones. Preparamos un plan con todo el equipo directivo, donde el primer día de clases viene la sección A y la B trabaja en forma virtual, desde primero a sexto grado. Los docentes están concurriendo a la institución porque evacuarán dudas ya que, si las familias no entienden alguna actividad, vienen y consultan”.Por último, agregó: “Se organizó para que en la planta de arriba esté el baño de niñas y en el de abajo el de varones”.