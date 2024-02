Hasta las 18 de este viernes, Fundación Crisálida realiza una feria para recaudar fondos y atender las diferentes acciones que desarrollan.Laura Petrucci, presidenta, indicó aque “ha sido un día muy movido, a pesar de la lluvia. Tenemos dos mesas de reunión bastante grandes a la venta. También sillas para computación a 4000 pesos las que tienen apoya brazos y 3500 pesos las que no tienen. Tenemos ropa, calzado, carteras, accesorios, de todo. Hay ropa nueva y usada en excelente estado”.Como todos los años, también se armaron kits escolares. “Se los damos a los chicos. Les preparamos la mochila. Este año está todo complicado, agradecemos al negocio Celeste y Blanca que nos donó muchos elementos. Las familias llaman todos los años preguntando”, dijo.Comentó que “ahora estamos construyendo dos dormitorios más, con cocina-comedor. Ahora podemos alojar una familia y la idea es alojar tres al mismo tiempo. Agradecemos a la empresa Naiman. Invitamos a las empresas a sumarse, ayudarnos porque tenemos que equipar estos espacios, no tenemos nada”.“Ahora acompañamos a 22 familias. Muchos de los chicos viajan al Garrahan a hacer los tratamientos. Si bien las familias cobran una ayuda, no alcanza. Siempre estamos colaborando con pasajes, ropa, comida y otras cosas que necesitan. La calidad de vida incide en el tratamiento de los chicos”, finalizó.