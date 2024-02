Jardín de Infantes no comenzará las clases debido a filtraciones en los techos

“Es imposible comenzar las clases en estas condiciones”. Así lo confirmó ala directora del Jardín de infantes “Mojarritas” de la escuela Nº20 “Casiano Calderón” del barrio San Agustín de Paraná. “El lunes, por lo pronto, no comenzarán las clases en el Jardín y estamos a la busca de un lugar alternativo para dar respuesta a los padres que están preocupados e interesados en que sus hijos asistan, pero en estas condiciones no es posible”, explicó María Eugenia Arce.Es que el establecimiento educativo registra filtraciones de los techos, situación que se evidencia en los días de lluvia y genera un peligro inminente ante la eventual electrificación de las paredes. “Desde el año pasado se hicieron varias gestiones ante las áreas correspondientes de Educación para que se solucionen los inconvenientes, pero comenzaron las vacaciones y todo se suspendió”, contó la directora del Jardín.“Las autoridades de Educación vinieron y reconocen que las instalaciones necesitan refacciones, pero hasta la fecha no tenemos respuestas. Nos dicen que las clases deben empezar, pero nosotras no podemos exponer a los niños a esta situación y ya debemos dar una respuesta a los padres”, fundamentó Silvina, una de las docentes.Adriana, otra de las seños, comentó que “los ordenanzas limpian y ventilan, pero el olor a humedad persiste”. “El arreglo, que fue previo a la pandemia, pero el problema comenzó el año pasado con las lluvias”, repasó.“Entre las familias y los vecinos preguntamos y buscamos por espacios e inmuebles que estén en condiciones para alojar a 83 niños”, contó la seño. De hecho, también mencionó que el mobiliario escolar también está muy deteriorado por el paso del tiempo.“Empezar el Jardín es la ilusión por comenzar una nueva etapa, es el primer contacto de la familia con la institución escolar, pero ahora es una ilusión que está en pausa”, lamentó la directora.A días del comienzo de clases, la docente imploró por “el acompañamiento de los padres para encontrar una solución, porque ellos también fueron alumnos de esta institución y quieren que sus hijos también compartan la ilusión que ellos tuvieron cuando fueron chicos”.