Bomberos Voluntarios piden que se implemente Ley que les otorga obra social

La Federación de Bomberos Voluntarios mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.Pedro Bisogni, presidente, comentó a Elonce que “habíamos planteado una audiencia con el ministro y el gobernador para poder funcionar. Los Bomberos funcionan todos los días del año, las 24 horas. Tenemos temas pendientes, como la Ley de Bomberos que fue promulgada el año pasado, porque fue reglamentada el 7 de diciembre. Se espera que se designe una cuenta en Economía para poder asignar el 1,5% del Inmobiliario Urbano y Rural, que serían las fuentes de financiamiento, para poder darles a los Bomberos, a los que no tienen obra social, que son aproximadamente 400, una cobertura de salud a través de la Mutual de Bomberos Voluntarios”.“Por otro lado se espera el reconocimiento de los 25 años de servicio y 55 años de edad, que es lo que establece la Ley de Bomberos, con un salario básico universal nacional, que para febrero sería de 180 mil pesos y en marzo de 200 mil pesos, establecido por el gobierno nacional. Tenemos 20 bomberos en condiciones de tener ese retiro”, remarcó.Comentó que “la ley anterior, que nunca se reglamentó, contemplaba la obra social, una jubilación pero como no había aportes nunca se pudo establecer. Después de 36 años pudimos tener esta ley que se aprobó por unanimidad”.Leandro Arrigalzaba, videpresidente, dijo que “el subsidio de combustible para las instituciones es de 1800 litros. Son dos subsidios del año pasado. El último todavía no se hizo efectivo, pasa el tiempo y con la economía como se está viviendo, hace que sea más complicado implementar el monto en los cuarteles. Es necesario para los cuarteles”.Confirmaron que los primeros días de marzo realizarán una reunión en la sede de Federación, en Villa Elisa, donde participarán todos los cuarteles.