Pidieron renombrar la sastrería municipal con el nombre de Laly Mainardi

Foto: Archivo

Se conoció la triste noticia del fallecimiento de Laly Mainardi, de 69 años, este jueves por la tarde. Fue la gran responsable de la sastrería teatral de Paraná. A raíz de esto, solicitaron renombrar con su nombre al espacio municipal.



Mario Martínez, en primer lugar, comunicó su pesar por la muerte de la referente teatral: “Es un día de duelo para la comunidad teatral de Paraná, de la provincia, la región y también del país porque Laly Mainardi era una señora del teatro que representaba un área muy importante del quehacer teatral y somos muchos los que estuvimos vinculado con ellos. Creo que no debe haber persona que no haga teatro y no haya tenido en algún momento acudir a la ayuda, consejo y a la profesión de Laly”.



Por otro lado, hizo hincapié en la idea que lleva adelante la comunidad teatral para realizar un pedido a la Municipalidad: “Fue la gran responsable de que dispongamos de la ciudad de una sastrería. Ciertamente, sin su presencia, eso no hubiera sido posible y con su presencia eso pudo mantenerse hasta el día de hoy. Todos acudimos allí ara vestir nuestras obras, personajes y sería importante que si algún representante de la Cultura de la ciudad que el deseo de mucha gente que compartimos con Laly tantos momentos que la sastrería teatral llevara su nombre”.



“Ese espacio tiene una gran importancia en el desarrollo de la cultura nuestra y sería importante también que durante la ausencia tremenda del alma de la sastrería pudiera proseguir con sus tareas y que se instrumentaran los medios para que eso pueda seguir existiendo y, de alguna manera, acompañando al acontecer teatral”, cerró.