Continúa abierta la inscripción a escuela nocturna “José Martí” de Paraná

La rectora de la institución, Verónica Morato, dialogó conEn primer lugar, argumentó: “Estamos con mucha ilusión y empeño para recibir a nuestros estudiantes que agradecemos que nos elijan. Tratamos de acompañar cada una de las trayectorias”.Posteriormente, destacó el número de inscriptos hasta el momento: “Lo están integrando prácticamente 250 alumnos. Con mucho orgullo, bajó nuestro índice de repitencia y pudimos sostener las trayectorias”.Por otra parte, lamentó la problemática con la reducción del servicio de colectivos: “La baja de la matrícula en los tres últimos años ha sido por el transporte. Terminamos en diciembre que comprimíamos todas las actividades hasta las 21:30 horas. Ahora directamente a las 14 horas y lo que más duele y lastima a esta institución de jóvenes y adultos es que nunca, ni esta gestión ni las anteriores se acuerdan de la modalidad. No tenemos ningún discurso que nos haya incluido como una necesidad, un servicio al joven que quiere salir”.Por otra parte, enumeró los requisitos para inscribirse al año académico:En cuanto a los desafíos que tienen por delante, la rectora expresó que “la idea es seguir dando respuesta y nos orgullece porque tenemos un equipo pedagógico conformado por cinco pedagogos, psicólogas y asesor pedagógico. Estamos trabajando con cuatro escuelas integrales, a los cuales les abrimos la puerta a chicos con discapacidad”.“La idea es tener la escuela abierta porque de manera virtual hemos fracasado. Nuestros alumnos no acceden a internet y mucho menos con los nuevos costos. Nuestra escuela no tiene la capacidad para trabajar en Meet o en cualquiera de las plataformas y conectarse con los estudiantes”.