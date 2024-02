Se desarrolló feria de artesanos y emprendedores en la Costanera de Paraná

En el marco de los feriados de Carnaval, se desarrolló este lunes una feria de emprendedores en la ciudad de Paraná, más precisamente en la Plaza de las Colectividades. En este sentido,dialogó con feriantes.“Estoy paseando y me gustó una pulsera de la amistad para mi amiga Antonia, pero mis papás no me la quieren comprar porque sale $3.000”, manifestó una joven.En tanto, un vendedor de calcomanías indicó: “Nos está yendo muy bien, a pesar del calor y la lluvia. Hoy entramos a las 16 horas y las que más vendemos son las calcos de Messi”.A su vez, un hombre acompañado por sus hijos, comentó: “Siempre que vienen, los chicos eligen los puestos que venden stickers para las carpetas”.Asimismo, una vendedora de mermeladas, dijo que “hay variedades de naranja, limón, arándano, frutilla y durazno. Vino mucha gente de Buenos Aires. El precio de la mermelada de medio kilo es de $2.500, todo casero”.Finalmente, una feriante que ofrece encuadernación artesanal expresó: “En este momento, las agendas semanales están a $7.000, todo cocido a mano, de diferentes colores y telas. Mi papá empezó con este emprendimiento y yo lo seguí”.