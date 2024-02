Intenso movimiento en comercios del shopping “Paso del Paraná”

Testimonios de paranaenses y turistas

La palabra de los comerciantes

En el tercer día del fin de semana largo, con motivos de carnavales, en el shopping “Paso del Paraná se observó una gran cantidad de paranaenses y turistas paseando. Al respecto,recogió postales de la jornada de este lunes.Una mujer que se encontraba paseando comentó: “Vinimos al cine, pero no había funciones así que dimos una vuelta. Vendremos mañana”.En tanto, un hombre, oriundo de Diamante, señaló: “Llegamos hoy a la tarde para conocer este lugar, el cual es hermoso”.A su vez, un porteño contó que “hasta el momento me gustó todo de Paraná. Vinimos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a visitar a un sobrino”.Asimismo, un hombre, oriundo de la localidad santafesina de Carreras, dijo que “llegamos hace 30 minutos, pero la estamos pasando de diez. Venimos una vez por año para visitar a mi hermano que vive en Crespo”.Una empleada de un local de decoración y muebles destacó: “Estamos contentos por la concurrencia que tuvimos todo el fin de semana y hoy también a pesar de las lluvias. Trabajamos desde las 10 hasta las 22 horas debido al feriado, extendimos una hora más para posibilitarle a la gente que pueda disfrutar del shopping un ratito más”.“Vinieron personas de distintos lugares de Entre Ríos y de otras provincias por los diferentes eventos deportivos que se van realizando. También tengo el dato de la hotelería que está completa”, agregó.Un trabajador de una barbería afirmó: “Estamos súper contentos, la gente está respondiendo agradablemente bien y en este comercio tenemos personas de la ciudad de Santa Fe, Rosario, que se acercaron a conocer el shopping, a pesar del día que no ayuda mucho”.Un empleado de una tienda de dulces, expresó: “Se está vendiendo bien, viene mucha gente donde andan buscando para el día de los enamorados. También tenemos promociones y ofertas”.“Asistieron varios extranjeros como alemanes y unos brasileros, pero después de la ciudad de Santa Fe y Rosario. Superó mis expectativas, pensé que no iba a ver tanta gente porque siempre buscan otras cosas para irse. Desde que abrió el shopping tenemos grandes movimientos”, concluyó.