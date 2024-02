Turismo en Paraná: algunas actividades podrían suspenderse por las lluvias

La capital entrerriana se preparó de la mejor manera para recibir a los turistas que la elegirán como lugar de paseo y descanso en este fin de semana largo de Carnaval. Sin embargo, algunas actividades organizadas al aire libre podrían suspenderse por las lluvias de este lunes.En ese sentido,dialogó con un referente del área de Turismo del municipio. “Lamentablemente, este cambio climático trae malas consecuencias para las prestaciones turísticas que tiene la ciudad programada como cruce del Islote Curupí y el Bus Turístico”, manifestó.Con respecto a las salidas del Bus Turístico, sostuvo: “Hoy y mañana a las 17.30 horas”, y agregó: “La feria de los artesanos depende de la afluencia de público que tengan, creemos que en el día de hoy pueden abrir un poco antes ya que no hace tanto calor”.En cuanto al movimiento turístico, indicó: “Ha sido variado, lamentablemente se nota la situación de nuestro país, hubo un cambio desfavorable para mucha gente y se nota el gran nivel económico de algunas personas que están parando en los grandes hoteles”.Por último, se refirió al carnaval: “Si para las 17 o 18 horas no hay un cambio del clima, no creo que se haga esta noche. La refrescada perjudica a todas las actividades que Paraná tiene para ofrecer al aire libre”.