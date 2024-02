Puerto Sánchez, un barrio costero para disfrutar de los sabores de río

Detalles de los costos

Visita a los comedores

En la capital provincial, la lluvia no impidió que los paranaense disfrutaran de los deliciosos sabores que ofrece Puertos Sánchez. Aprovechando el feriado, los puestos de venta de pescado y empanadas decidieron extender sus horarios para satisfacer la demanda de los visitantes.Un hombre que se encontraba comprando pescado compartió con: "Estoy comprando dorado", afirmó, y añadió: "Lo voy a hacer a la parrilla y a la pizza".El propietario de uno de los puestos de pescado dio detalles sobre los precios de los productos: "Para fritanga, el precio es de $1.800 por kilo, y dentro de otras opciones, el pescado tiene un precio asequible. También ofrecemos carne molida a $2.500 por kilo". Además, especificó que "un sabalito despinado tiene un costo de $3.000 por kilo, mientras que el sábalo entero se vende a $1.800 por kilo".Mientras algunos eligen acercarse a las pescaderías para llevarse el pescado y prepararlos en casa, otras optan por visitar los quinchos.recorrió uno de los comedores para dialogar con los visitantes. Un pequeño proveniente de Mendoza compartió: "Vinimos a ver el torneo de Sóftbol y yo me pedí un dorado frito".Por su parte, un hombre expresó: "Somos de Córdoba, llegamos a Paraná el sábado por el fin de semana largo", destacando la atracción que ejerce la ciudad en los turistas que buscan disfrutar de sus encantos naturales y gastronómicos.Otro visitante, proveniente de Gálvez, compartió: "Venimos de Gálvez y el objetivo es descansar un poco", mientras que una señora agregó: "Ya conocíamos Paraná y nos gusta mucho su costa".Finalmente, un joven residente de Paraná compartió: "Somos de acá de Paraná y venimos siempre porque se come muy rico".