Colibrí es mi pasión, alegría, corazón y somos una familia”, animó una bailarina

Paraná Comparsas y batucadas desplegaron su brillo en el Carnaval de Paraná

Paraná vivió este domingo, una nueva noche de Carnaval, sobre calle Maciá, detrás de la Plaza Mujeres Entrerrianas. Con mucha alegría, una de las integrantes de la comparsa “Colibrí” dialogó con“Vamos a abrir el corsódromo y estoy muy feliz porque estoy cumpliendo mi sueño. Colibrí es mi pasión, alegría, corazón y somos una familia”, expresó una pasista.Además, agregó: “Hace varios años que venimos, donde en 2023 salimos segundo y en 2024 esperamos salir primero, pero hay que esperar. Todo el año trabajando y a pulmón, no tenemos ayuda de nadie”.Con respecto a la pasada, indicó: “Como experiencia propia, uno escucha la música y disfruta bailar. Mientras brindes un show donde a la gente le guste, te lleva a una emoción tan grande que te sube la adrenalina. No sentís cansancio”.Una bailarina, por su parte, dijo: “Estamos genial y ultimando detalles. No se siente el calor porque es la pasión. Hace dos años que estoy en la Comparsa Colibrí”.Por último, un ayudante contó: “Hace mucho calor, pero esto es vida. Desde el año pasado que integro la Comparsa Colibrí. Es una emoción desfilar esta noche”.