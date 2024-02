Softbol: Paraná es sede de la competencia federal más importante del país

En Paraná, dio inicio la vigesimoquinta edición del Torneo Nacional de Clubes, la máxima competencia de equipos de softbol en Argentina. El campeonato, que se extenderá hasta el próximo martes, contará con la participación de alrededor de 40 equipos, reunidos en los diamantes del Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de la Asociación Paranaense de Softbol (APS), del Centro de Educación Física (CEF), así como en los clubes Estudiantes, Don Bosco, Patronato, Talleres y Oro Verde.En este marco, el secretario de la Confederación Argentina de Softbol, Javier Martínez, expresó asu satisfacción por la magnitud del evento:así que estamos muy felices de que el softbol del país esté acá en Paraná". Además, Martínez destacó la diversidad geográfica de los equipos participantes, provenientes de localidades como Olavarría, Buenos Aires, La Plata, La Pampa, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Santiago del Estero.Asimismo, detalló el sistema de clasificación del torneo: "Van clasificando en las distintas zonas, hay zonas de campeonato, ascenso la D y la C, donde todos los mejores equipos van ascendiendo en la zona y están para jugar la final el día martes".El funcionario identificó queporque hay un fuerte arraigo del softbol en la ciudad y los mejores de la selección argentina viven en Paraná y los que son de afuera y están en selecciones argentinas ya viven en Paraná hace un tiempo".En tanto, el presidente de la Confederación Argentina de Softbol, Jacinto Sipriota, resaltó la calidad del deporte de equipos en el país y su competitividad a nivel mundial:No obstante, Sipriota, informó sobre los próximos eventos importantes para el softbol argentino: "Estamos en un momento donde atravesamos un contexto difícil donde hay muchísimas prioridades que son impostergables, momentos de cambios y la agenda internacional no espera. Tenemos dos eventos ahora muy importantes donde vamos a participar, que es el campeonato panamericano de mayores masculinos. El equipo nacional masculino es uno de los mejores del mundo, está en este momento cuarto en el ranking mundial con posibilidades de subir de nuevo al primer puesto. Además, las chicas de U18 que tienen también un campeonato panamericano, ambos en Colombia".En cuanto al apoyo recibido, Sipriota expresó su gratitud:de la gestión anterior, tanto en la ciudad, en la provincia de Entre Ríos, como a nivel nacional. El softbol tiene la bendición de ser trasversal, de no meternos en temas políticos y ser reconocido por nuestro nivel para seguir recibiendo apoyo".Para finalizar, hizo hincapié en la importancia de mantener el apoyo para el desarrollo continuo del deporte: "Hace diez años cuando comenzó esta gestión, nosotros pensamos que, para poder atraer a los chicos a este deporte, primero debíamos lograr un resultado. Hicimos un laboratorio donde pudimos desarrollar un equipo tremendamente competitivo que salió tres veces campeón del mundo, y eso es lo que finalmente terminan ganando apoyo para poder seguir.