La colocación del piso deportivo en Patronato "está en etapa final"

Avanza la colocación del piso deportivo en el polideportivo de Club Atlético Patronato. La obra se encuentra en su etapa final.Dante Molina, presidente del club, contó aque “es el momento donde se colocan los listones de madera, donde se va a asentar el piso. Inicialmente comenzamos trabajando con lo que son las obras complementarias, cambiando aberturas, que era necesario también. No solo se hizo por la posible filtración de agua, sino también por la ventilación, por el acceso de animales y aves que había que controlarlo”.Indicó que “si bien hubo una pequeña demora por parte de la empresa, por cuestiones de logística de ellos, hace unos días se inició esta etapa final, que lleva entre 20 y 30 días”.“El costo, casi en su totalidad, ha sido afrontado por el club con fondos propios. A eso las disciplinas han ofrecido un aporte, que en el porcentaje no termina siendo mayor, pero hace a que tengan su compromiso, que lo sientan como propio. Hubo aportes del gobierno provincial y municipal. La obra tiene un costo cercano a los 50 millones de pesos”, comentó.Recordó que “las disciplinas que actualmente se practican podrán seguir utilizando este lugar. Son vóley, básquet, patín y newcom. Mejora mucho la calidad de la práctica, del piso, para que puedan desarrollarlo de la mejor manera. Nos da un plus al club porque avanzamos con la profesionalización de nuestras disciplinas. Apostamos a todas las actividades, más allá del fútbol”.