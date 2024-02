Las recomendaciones para cruzar el Túnel Subfluvial en el feriado de Carnaval

Las barreras, la clave

Ante el importante movimiento turístico previsto para este fin de semana largo en virtud del feriado nacional de Carnaval, que se celebrará entre el lunes 12 y el martes 13, desde el área de Tránsito del Túnel Subfluvial brindaron una serie de recomendaciones para favorecer la transitabilidad en el viaducto.“El incremento en el flujo vehicular se espera los días viernes 9 por la tarde y sábado 10 a la mañana en sentido a Entre Ríos, mientras que el martes 13 por la tarde -con el retorno de los turistas a sus lugares de origen-, el incremento ocurriría en sentido a Santa Fe”, indicó. Y agregó: “Ante esta situación se reitera a los usuarios la necesidad de atender las indicaciones del personal de la entidad, como así también planificar el horario de cruce, respetar las barreras del peaje y las velocidades de circulación (40km/h de mínima y 60 Km/h de máxima) en el interior del viaducto”.“Se debe comprender que, si bien el viaducto posee características constructivas de alto estándar, también exhibe debilidades en función de un diseño concebido en los años 60’: en su interior, bajo el río Paraná, no existen banquinas ni salidas de emergencia, lo que obliga a trabajar con mayores niveles de previsión y seguridad que los requeridos en otros lugares”, refirieron desde la entidad biprovincial.Las estaciones de peaje y sus respectivas barreras son herramientas esenciales de seguridad, dado que regulan el tránsito a partir de las indicaciones directas de un operador que, de manera permanente, monitorea desde una sala de control el flujo en el interior del viaducto.Las barreras son un mecanismo perfectamente sincronizado que le permite al viaducto absorber el tránsito de cuatro vías para canalizarlo a solo una por mano en su interior, manteniendo una distancia de 30 metros entre vehículos a partir de un régimen de velocidad mínima y máxima que oscila entre los 40 y 60 Km/h.“Resulta indispensable comprender que en el tiempo de espera se está ejecutando todo un mecanismo que posibilitará a cada usuario llegar a destino de la mejor forma y en el menor tiempo posible”, destacaron.Al respecto, el nuevo director del Túnel Subfluvial por el lado de Entre Ríos, Eduardo López Segura, comunicó que gestiona “la modernización y aggiornamento del viaducto”, al que encontró -según dijo- “bastante abandonado”. “El Túnel tiene un protocolo técnico que no se está cumpliendo como se debería y eso hace que la estructura tenga problemas que hace bastante no se están atendiendo”, evidenció.“Uno sale del Túnel y no sabe dónde debe dirigirse”, cuestionó al dar cuenta de la planificación con el equipo técnico para la organización del peaje, informática, iluminación y señalización del viaducto. “Estamos abocados a la parte técnica, el protocolo a cumplir y para que quien ingrese al Túnel lo haga a un lugar agradable; no a un tubo oscuro que no ve el momento de salir”, sentenció.Y continuó: “El Túnel hace a una conexión bioceánica, es decir que la Región Centro, por donde pasa la producción. El Túnel es como una Ford-A que, si siempre está bien preparada, te permite ir y volver de Alaska; y si el viaducto está mantenido, perdurará toda la vida, salvo una catástrofe, como si a la Ford-A te la chocara un camión”.Por su parte, el director de Tránsito del Túnel Subfluvial, Sebastián Romero, recomendó a los conductores “mantener la velocidad mínima de 40 km/h y máxima de 60; viajar con luces bajas encendidas; y mantener una distancia entre vehículos que permitirá reducir inconvenientes en caso de accidentes”. “La tasa de accidentología es muy baja y eso es algo que nos enorgullece”, remarcó al ponderar que los conductores respetan las recomendaciones para atravesar el viaducto.Paralelamente, el Túnel Subfluvial invita a realizar su tradicional visita guiada. La misma podrá efectuarse todos los días del fin de semana largo en el horario de 9:30 a 18.La actividad, de carácter gratuito, permite recorrer las instalaciones del viaducto interprovincial para conocer reseñas de su historia, detalles del proceso constructivo, su presente y proyección a futuro. El itinerario incluye la exhibición de un audiovisual y la explicación de maquetas representativas.