Escuela de Canotaje realizará limpieza del río Paraná

Las actividades para el 2024

Pablo Taulada, quien es el profesor de la institución, fue quien dialogó conacerca de la actividad: “Asimismo, consideró: “Cada tanto hacemos un sondeo” y que la idea fue propuesta en conjunto con la gente del Islote Curupí.“El recorrido va a ser rodear todo el islote e ir de punta a punta, es decir, del norte al sur. Del lado de atrás no porque no queda la mugre acumulada”, sostuvo.Por otro lado, otra de las profesoras comentó cuántos chicos se sumarán a la actividad: “Hoy contamos aproximadamente con 20 chicos. Lamentablemente por el paro de colectivos no pudieron asistir varios. Es una convocatoria grande”.Sobre lo que sucedió en este verano y lo que espera, el profesor expuso: “Mañana termina lo que es colonia y arrancaría el 26 de febrero la escuelita. Lo que hicimos en el verano, con el cambio de gestión, hacer todo lo que es colonia. Tuvimos poco tiempo porque se arrancó tarde. Hicimos la travesía Villa Urquiza-Paraná porque hace rato la queríamos hacer. Ahora estamos haciendo esto que es más como un taller porque lo uso más como conciencia. Después en marzo vemos qué se puede hacer. La idea es hacer viajes y otro tipo de actividades, pero lo vamos viendo más adelante. Todavía no tenemos nada definido, aunque proyectos hay un montón. La idea es que los chicos vayan creciendo y avanzando. Seguramente van a crecer y la idea es esa con esta escuelita”.