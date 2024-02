Sin colectivos: “La empresa quiere aumentar tarifas, pero quién podrá pagarlas”

Buses Paraná -la empresa que tiene a su cargo la concesión del transporte de pasajeros en la capital entrerriana y su área metropolitana- decidió cortar el servicio desde las 14 de este jueves; fue tras conocerse la decisión del gobierno nacional de recortar subsidios al transporte en todo el país.“Las empresas nunca cumplieron con el servicio y la municipalidad tampoco puso orden. Hoy nos encontramos peor que nunca y nadie busca las soluciones”, sentenció ala presidenta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser.“Las empresas quieren un gran aumento de tarifas, pero quién podrá pagarlas”, cuestionó la vecinalista.“El servicio de colectivos, que es un derecho adquirido, es malísimo”, sentenció y se preguntó “qué pasará con la situación de los colectiveros que con 40º manejan unas latas porque las unidades son viejísimas”.“En marzo no habrá colectivos, salvo que el poder concedente, que son la municipalidad de Paraná y la provincia por el área metropolitana, se haga cargo del servicio, pero de otra forma”, estimó la entrevistada.Se recordará que el gobernador Rogelio Frigerio confirmó que, a pesar de la incertidumbre en el financiamiento nacional del transporte, la provincia cumplirá con los fondos de enero y febrero.“En marzo, si no hay subsidios y no hay para pagar salarios, cesaría el servicio por tiempo indeterminado”, alertó Glausser al advertir: “Será un caos y una derrota hacia la comunidad porque no habrá colectivos”. “Nos sentimos derrotados por las autoridades que no toman las medidas que corresponden y no sabemos ni siquiera quiénes son los concejales, lo cual es vergonzoso”, disparó.