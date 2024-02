Usuarios nuevamente sin colectivos: “El servicio es decadente”

Paraná Los colectivos suspendieron el servicio de este jueves en Paraná

Luego de dictarse la conciliación obligatoria y conocerse la decisión del gobierno nacional de recortar subsidios al transporte en todo el país, la empresa que presta el servicio en Paraná informó que los colectivos circularán hasta las 14 horas de este jueves. En este sentido,dialogó con usuarios para conocer sus opiniones tras quedarse sin el servicio.Un joven afectado expresó: “Estoy al tanto de la reducción del servicio de colectivos. Siempre salgo a las 13 horas así que hoy me retiré un rato antes. Particularmente no me afecta esta situación. No es un servicio que está en condiciones, sobre todo, los horarios complican un poco donde debería haber un poco más de frecuencia”.Finalmente, una mujer desahogó su molestia: “Recién me entere de la reducción de colectivos. Los usuarios estamos acostumbrados a esta situación, ya que hace años que lo venimos padeciendo. Falta un poco de compromiso político de las autoridades actuales y antecesoras. El servicio es decadente ya que he viajado a varias partes del país y lo que se vive en Paraná es lamentable”.