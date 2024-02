Firmaron convenios entre Empatur y organizaciones por el uso del Bus Turístico

Se llevó a cabo la firma de un convenio entre Empatur y las organizaciones no gubernamentales por el uso del Bus Turístico. La reunión tuvo lugar en la Casa de la Costa, de la capital entrerriana. En ese sentido, Elonce dialogó con Santiago Halle, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná.“Estamos muy contentos por la política que el estado municipal impulsa sobre ONG que trabajan en acciones solidarias, de acompañamiento a personas con discapacidad, asociaciones que promueven el desarrollo local, como el Bus Turístico. En este marco, impulsar este tipo de actividades donde la recaudación sea para estas instituciones era importante continuarlo, así como ampliarlo a otras instituciones de la ciudad, quienes mantienen los valores que los paranaenses tienen que pregonar día a día”, manifestó.Con respecto al transporte urbano de pasajeros, sostuvo: “Es una problemática que tiene tinte nacional, es decir, que afecta a los subsidios como a la progresión. En ese sentido, estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales de otras provincias y junto a la provincia para poder tener certezas en el mediano plazo. Es una política que queremos promover y mejorar en la ciudad de Paraná”.“Estamos teniendo una reunión del Situ donde participan autoridades y organismos involucrados en materia del trámite. Es una realidad que todo sube y la nafta tuvo una suba en estos últimos meses, la demanda de la empresa es ir por más en términos de tarifa. Como municipio, tenemos que ser responsables y el Situ determinará la tarifa para los próximos meses. Es una situación que no es patrimonio de la ciudad, sino de otras ciudades y de toda la Nación”, agregó.En cuanto al agua, señaló: “Estamos viviendo una situación crítica en algunos momentos del día, sobre todo con estos calores, donde nos encontramos con personal de Obras Sanitarias y del municipio de la ciudad, abocados 100% a la provisión de agua y estamos asistiendo con camiones cisternas a las zonas de la ciudad a donde no está llegando”.Acerca de las paritarias, indicó: “En estas semanas estaremos convocando a los gremios, después del adicional del 15, se pagará un bono de $20.000. El alcance es para personal de planta permanente y contratados de servicios”.En tanto, Fátima Heinze, presidenta de la Asociación Alguien como yo FQ, comentó: “Estamos muy agradecidos como todas las ONG que se presentaron para 2024. Nos ayudan con los gastos que tenemos las asociaciones de mucho trabajo y también para colaborar con pacientes que tienen que viajar y hacerse estudios”.“Es importante resaltar la presencia de estas actividades que colaboran para que las ONG podamos seguir ayudando a quienes más lo necesitan, que es lo más importante, y podamos seguir pregonando el mensaje de cada una, en nuestro caso, la donación de órganos y la patología de fibrosis quística para que se conozca mucho más a nivel provincial y nacional”, añadió.A su vez, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, ponderó la iniciativa y destacó que “renovamos una política que la Municipalidad de Paraná viene sosteniendo, se trata de entidades de bien público que hacen mucho por las personas a través de diversos objetivos”, y precisó: "Queremos conservar este aspecto humano de las personas. En el bus turístico se cobra una tarifa que para las instituciones significan un buen aporte”.A su turno, el secretario de Turismo, Agustín Clavenzani, dio cuenta a este medio que “el bus turístico tiene dos propósitos: que los vecinos de la ciudad se enamoren de lo propio, a través de recorridos gratuitos; y también tiene el efecto sensibilizador ya que cuando se venden los tickets a turistas tienen beneficios".Por su parte, la representante de Unidad Educativa Amparo Maternal, dijo que “una escuela de nivel inicial muy humilde. Económicamente nos cuesta sostener todo y estamos agradecidos con la ayuda”.