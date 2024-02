Faltante de agua en Paraná: “La demanda está siendo mayor que la producción”

Consumo récord en Paraná

¿Qué hacer ante la visibilidad de caños rotos?

La funcionabilidad de los pozos de agua

¿Cómo evitar la faltante de agua?

A raíz de esto,dialogó con, quien ejerce el cargo de coordinador de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná.En primer lugar, detalló una de las situaciones por la cual ha ido mermando el servicio de agua: “Si bien esos valores se han modificado, en otros veranos hemos tenido los mismos inconvenientes, pero la ola de calor no ha sido tan extensiva como viene siendo esta”.. Son nueve mil metros cúbicos que captan las bombas sobre el río y la distribuyen a la planta potabilizadora, donde se potabiliza esa cantidad y se distribuye a los distintos centros distribuidores, donde se almacenan y de ahí sale a los distintos barrios de la ciudad”, agregó sobre la labor de su área.Una de las tareas que llevan a cabo, por ejemplo, la dio a conocer Movio: “Estamos en la tarea de regular válvulas en distintos sectores. Es cuestión de prorratear el agua que se nos escapa para tener reserva para poder salir para las partes altas”.Por otro lado, descartó problemas con la captación del agua a raíz de los 3,22 metros de altura que tiene el río Paraná hasta este miércoles: “”. Sin embargo, aclaró que “en algunos centros distribuidores debido a que no tenemos el nivel óptimo para poder salir a la calle hace que se paren las bombas que impulsan el agua hacia los barrios. Eso durante las madrugadas no nos permite amanecer con los niveles altos para salir con las presiones ideales para poder llegar a los barrios”.Bajo esta circunstancia, el coordinador de Obras Públicas afirmó que se encuentra en una situación muy demandante en la capital entrerriana: “Nosotros siempre estamos calculando el porcentaje. Son nueve millones de litros de agua que estamos produciendo por hora. Si se multiplica por 24 horas que tiene el día, hay tenés la cantidad de litros que tenes durante un día. Lo dividimos por un promedio de 380 mil habitantes y nos está dando un consumo de 500 y pico de litro por habitantes. Es algo excesivo”.Consultado por esta cuestión, Movio aseguró que “todos estos reclamos los estamos canalizando por el 147. Una vez que generalizamos todos los reclamos, hemos cambiado la forma de distribuir el trabajo con las 16 cuadrillas que tenemos trabajando durante el día. Las estamos distribuyendo por zonas”.Si bien es cierto que hay existencia de plantas potabilizadoras y centros de distribuciones, los pozos de agua se han convertido en la opción de accesibilidad para esas viviendas en los que el servicio no llega a distribuir. En primer lugar, Movio precisó: “Tenemos tres pozos en la ciudad de Paraná en el barrio 188 viviendas y dos en Paraná V”. Posteriormente, negó que se estén sacando agua de esos lugares para abastecer a otras zonas de la capital.En este punto, se aseguró que desde el municipio se hace “el llamado a la solidaridad del uso racional del agua en las veredas para que se hagan en el día habilitado que es el sábado de 8 a 10 de la mañana. Lo mismo que el lavado de autos. Después el mantenimiento de la pileta, si se puede agregar los aditivos para purificar para no estar cambiándola todos los días”.