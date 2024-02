Hay faltante de arena en Paraná: “Habría disposición el lunes”, afirmaron

La venta en los negocios de la construcción

Todo se debió al paro de trabajadores embarcados que continuó hasta hoy.Alejandro Greca, de Corralón Rondeau, remarcó cómo llevan adelante el paro: “. Tuvimos la suerte de que teníamos un pequeño stock guardado en cada arenera para abastecernos hasta que se terminó”.Por otro lado, agregó que “Por otro lado, negó que los valores se hayan incrementado por esta razón: “Los precios de las areneras no ha variado, pero calculo que cuando se reestablezca una situación sí va a haber una variación”.A pesar de la escasez, afirma que la clientela “por la necesidad” optó por comprar igual. “Necesito la arena porque no puedo parar la obra. Es algo planificado y me sale más caro mantener la obra parada que no poder trabajar por la falta de arena”, agregó.Consultado sobre la regulación del abastecimiento, el dueño del local comercial aseguró: “Estuve hablando con una de las personas de las areneras y él me comentó que había una supuesta conciliación obligatoria hoy. También hablando con otras personas me dijeron que ayer estaban reunidos. En teoría, se tendría que haber arreglado hoy.”.Acerca del volumen de ventas que hubo durante enero y febrero, afirmó: “”.“Los precios obviamente se han disparado, como se han disparado en los restos de los materiales, y a la gente le cuesta aceptar. Si ya aceptaron meterse a construir, la variación de precios es algo que tenes que afrontar”, cerró.