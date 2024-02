Cerca de 100 personas retiraron del depósito motos incautadas por infracciones

Desde hace algunas semanas, entró en vigencia el régimen especial para retirar motovehículos retenidos por infracción y que están en los depósitos. Al respecto,dialogó con Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, quien brindó detalles sobre dicha iniciativa.“La medida que hace una semana se implementó tuvo una gran recepción, donde casi 100 motovehículos fueron devueltos. La evolución que tenemos de la gente que va al Juzgado de Faltas para hacer el trámite es muy buena”, expresó.“Se implementó una especie de formulario único, el cual el trámite es muy rápido y en una sola presentación, las personas salen con las motos liberadas desde el galpón donde están depositadas”, agregó.Con respecto al formulario único, sostuvo: “Se piden los papeles de la moto, pero no es el título de dominio porque a veces esa es la razón por la que le sacaron el rodado. Cabe aclarar que las personas que tienen las facturas de compra, una resolución judicial, con 08, certificado con la firma de un escribano público, sirve para acreditar que la persona compró el vehículo”.“En este formulario único lo que se vuelca es la resolución que da el Juzgado sobre el cumplimiento del pago de la deuda, pero que también la documentación que acredita que es el dueño del rodado”, indicó.“Hubo motovehículos que no tenían patentes o papeles al momento en que se realizó el operativo, donde las personas regularizaron sus situaciones, como por ejemplo el trámite de un 08 o un boleto”, señaló.“Dichas personas regularizan la situación, no solo del seguro, sino también lo del carnet de conducir, es decir, al no tener una libre deuda por el monto elevado que tenían que pagar, no podían obtener el carnet”, añadió.Asimismo, apuntó: “Todo el personal que trabaja en el Juzgado de Faltas ha visto que se arrimaron productores de seguro, quienes dejan sus teléfonos, tarjetas y asesoran a la gente. Entendemos que las personas que retiraron sus vehículos tienen la intención de regularizar el seguro para que en otro operativo no le vuelvan a sacar la moto”.Finalmente, comentó: “Con algún documento que acredite que la persona es dueña del motovehículo, se arrima al Juzgado de Faltas en calle 9 de Julio y, obteniendo un turno previo por Mi Paraná, la persona se va con el certificado único hasta el galpón de la Policía en Bajada Grande para retirar el vehículo”.