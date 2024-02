Gastroenteritis pediátrica: recuerdan los síntomas y las medidas de prevención

La gastroenteritis es la inflamación del tubo digestivo que sobreviene a una infección viral o bacteriana. La transmisión depende del tipo de virus o de bacteria que se trate, pero suele adquirirse por el consumo de agua o alimentos contaminados.



En ese sentido, un médico del Hospital San Roque de Paraná, manifestó a Elonce que “hay un gran aumento de casos en relación al año pasado. En la guardia es constante la consulta por gastroenteritis, en base a los síntomas como vómitos, fiebre y diarrea”.



Con respecto a la ola de calor, sostuvo: “Es una patología nacional que se produce todo el año, pero principalmente en verano donde tenemos este pico que tiene que ver con las condiciones del agua, la deshidratación y la conservación de la comida que favorece a que aparezcan cuadros de gastroenteritis más frecuentes”.



En cuanto a la consulta de los padres, comentó: “Hay un problema en la parte de la prevención, en lo que sería el punto previo ya que llegan con la gastroenteritis instalada, incluso en muchos casos con deshidratación”.



“Lo primero y principal en este verano tan caluroso que estamos teniendo, es la hidratación de los niños y adultos. La hidratación consiste en los lactantes menores de 6 meses el pecho materno, mientras que, a partir de los 6 meses en adelante, agua y el pecho. No es necesario que sea agua mineral que contiene mucho sodio, pero si fresca y que sea abundante”, agregó.



“Las pautas de alarma para consultar de urgencia en la guardia es cuando el paciente no hace pis, tiene vómitos más de seis veces por día, que no tolere nada de líquido o que vaya al baño más de diez veces por día, porque el riesgo de deshidratación es mayor. En caso de decaimiento o fiebre que no baja, se puede consultar por guardia o sacar un turno con el pediatra de cabecera en los centros de salud más cercanos”, finalizó. (Elonce)