Organizaciones sociales realizaron una asamblea en Paraná contra la Ley Bases

Organizaciones sociales se concentraron en plaza Mansilla, de Paraná, y realizaron una asamblea en rechazo a la Ley Bases, que recibió media sanción la semana pasada en el Congreso de la Nación, pero tras una serie de rechazos decidieron devolver el proyecto a comisiones.Al respecto, Nadia Burgos, integrante de Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), manifestó a: “Estamos contentos porque se dio un paso muy importante, que es que vuelva a foja cero una ley que atentaba de manera integral contra los derechos de los argentinos en nuestro territorio y creemos que, más allá de lo que pasaba dentro del Congreso, fue fundamental las movilizaciones que se hicieron en todo el país”.Asimismo, acotó: “Fue crucial el paro de 24 horas que hubo el 24 de enero, con las manifestaciones que en Paraná fueron muy importantes, al igual que las que hubo en Buenos Aires y que muestran que hay un camino necesario a seguir, que consiste en profundizar esa lucha porque es necesario que caiga todo el plan de ajuste de Milei, su gobierno y el FMI”.Con respecto al comunicado de Javier Milei contra los gobernadores, sostuvo: “Es parte de una estrategia de presión que está haciendo el Presidente, además de ocultamiento porque lo que hizo caer la Ley Ómnibus fue la gente organizada en la calle”.“Hoy la sesión mostró todo el proceso de mamarracho que fue esta ley, el cual empezó a discutirse sin un dictamen claro y que los legisladores votaban sobre un texto que no sabían qué era. Hoy vuelve a foja cero porque muestra que el gobierno no tiene el apoyo para hacer pasar esta ley, que significa un retroceso muy grande en materia de derechos de trabajadores, humanos, ambientales, de género para nuestro país”, apuntó.“A los gobernadores hay que decirles que tienen que responder a los intereses de cada uno de los trabajadores, jubilados, juventudes de sus provincias. En ese sentido, Frigerio había dado los votos para que se vote esta ley en general, después quiso negociar cada capítulo atado a la coparticipación, pero así no se juega en el negocio de la política porque siempre se ven las traiciones en todo el contexto en el que estamos viviendo”, expresó.“Hay que jugársela, hacer política para la gente y las mayorías sociales, porque el gran problema que tuvimos hasta ahora en este país es que siempre se pone sobre la balanza los intereses de unos pocos y no el de la sociedad. También creemos que eso se puede cambiar con la fuerza de la gente organizada en las movilizaciones para hacernos escuchar, incluso a pesar de la brutal represión que hubo todos los días que se trató esta ley”, indicó.“Por eso, hoy se renueva no solo el rechazo a la ley ómnibus, al DNU que todavía siguen negando la posibilidad de que se trate en el Congreso, sino también al protocolo represivo de Bullrich que es inconstitucional y atentan contra los derechos humanos”, señaló.En tanto, Alfredo Manfroni, integrante de la ronda de los martes, comentó: “Sabemos lo que contemplaba esta ley con el medio ambiente donde no se puede retroceder en material legal, siempre tenemos que proteger cada vez más a la naturaleza. Estamos haciendo la ronda 317, ya tenemos seis años, donde esta ley quería desproteger de una forma antinatural la producción de alimentos. Tenemos que tener los alimentos, así como nos otorga la naturaleza, sin modificar una sola célula y sin agregarle sustancias químicas”.