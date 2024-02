Falleció el reconocido poeta y escritor Juan Manuel Alfaro

El recuerdo de un gran poeta

El reconocido poeta y escritor entrerriano, Juan Manuel Alfaro, falleció este martes a la edad de 68 años.Según se informó, estaba internado en el Hospital San Martín, ya que había sufrido un problema de salud.Días atrás había recibido una distinción como personalidad destacada de la ciudad y, además, se le había hecho entrega de la declaración de Interés Municipal a su libro “Vecindades”.A lo largo de su vida, Alfaro publicó más de una decena de libros, entre poesías, cuentos, biografías y compilaciones. Entre muchos galardones, en dos oportunidades recibió el premio Fray Mocho, en la categoría cuentos en 1998 y en poesía en 2002.Su sobrina Verónica Toller le dedicó unas sentidas palabras para recordarlo: “Se presentaba diciendo ´yo vengo de una casa que huele a pan silvestre, / que huele a patio limpio…´ y aseguraba tener ´un barco en las afueras del corazón´, siempre con linares y campo azul en el andar de la memoria; que nunca olvidaba que en el fondo de su casa, cuando niño, ´había flores de borrajas y, de nochecita, luciérnagas´”.Indicó que “este enorme escritor sabía poner entre las manos, como si fueran palpables, los huecos más inmateriales del alma. Entrerriano, ensayista, cuentista como pocos, autor de biografías y compilaciones, experto en sonetos, ganador dos veces nada menos que del prestigioso Premio Fray Mocho (y de varios premios más); este profesor (¡maestro!), que fue director del Teatro 3 de Febrero en Paraná, señor de la palabra, nombrado Ciudadano Ilustre de la capital provincial, que presentó hace apenas unos días su último libro y se mantuvo de pie a pesar de que la enfermedad le dolía en cada paso”.“Se mataba de risa con mi padre contando cuentos y tonterías. Este tremendo poeta que acaba de dejarnos aquí en la tierra era mi tío, mi querido tío Juan Manuel Alfaro”, expresó.“Y no saben con cuánto amor lo cuidaron mi tía Magali y mis queridos primos Aparicio, Cecilia y Paulina. Qué ganas de ser familia da cuando se ve a una familia amando así”, comentó.“Tu ´Explicación de la ausencia´, tío, nos viene tan bien hoy: ´No creas que me fui de tus manteles, / yo solo fui a traer la leña para mayo. / Anduve repartiéndole arena a las orillas / de todos los arroyos de mi boca en el árbol. No pienses que olvidé tu voz en las cortinas, / ni tus ojos saliendo a andar en cada pájaro. / Yo solo fui a la lluvia con los zapatos viejos / para ver si algo mío necesitaba el barro. Ahora que hay ventanas a lo largo del rostro, / que ya no está la tarde de paso, entre las manos, / quisiera que cubrieras de árboles mi frente, / que dibujara un pueblo, tu beso en mis hermanos”, escribió.“Ahora que la calle tiene piel de malvones / y la pared no exige ya cal a su cansancio, / quisiera darte el nuevo domingo de mis cosas / y mi canción que cree en el gorrión y el álamo.“No tiré por la espalda mi mapa y mis relojes, / yo solo fui a traer la leña para mayo”.