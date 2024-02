La maratón “Malvinas no olvidar” se correrá este 2 de abril en Paraná

La 9º edición de la maratón “Malvinas no olvidar” se correrá este martes 2 de abril en Paraná. La actividad es organizada por el centro municipal de Veteranos de Guerra de Malvinas en homenaje a los héroes que dieron su vida por la Patria.“Malvinas no olvidar es un sentimiento que todos tenemos que entender y procesar, porque no es únicamente el 2 de abril. Malvinas es todos los días y, por lo tanto, debemos reivindicar a los veteranos que todavía estamos con vida”, comunicó ael presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Oscar Eguía.La maratón está prevista en dos distancias, Participativa de 4 kilómetros y Competitiva en 10 kilómetros. El epicentro será la Plaza de las Colectividades de Paraná (Costanera baja), desde donde saldrán los micros que los trasladará hasta el lado del Túnel Subfluvial Uranga Silvestre Begnis.“Como ya es tradicional, el cierre de todos los homenajes por los años que pasaron desde Malvinas a la fecha, en Paraná se desarrolla la maratón Malvinas no olvidar el día 2 de abril, sin importar que llueva o truene, porque no se suspende por mal tiempo, y el horario de largada es a las 15 porque la dirección de Túnel Subfluvial nos autoriza esa hora y tampoco podemos modificarla”, explicó a Elonce el veterano de guerra y organizador, Silvio Acosta.La maratón se largará el martes 2 de abril, a las 15, desde el túnel subfluvial, más precisamente, desde el peaje del lado Santa Fe, y continuará su recorrido por el viaducto interprovincial. Se ingresa a Paraná por avenida Laurencena y, por el momento, el circuito tradicional continua tras el giro a la plaza Le Petit Pisant. El corrido finaliza en plaza de Las Colectividades, donde, desde las 13, también organiza la concentración previa al traslado de los corredores a Santa Fe.Las inscripciones se realizan de forma online a través de siguiente link: https://www.encarrera.com.ar/malvinas/ Los interesados en mayor información, pueden acercarse a calle Montevideo 266 de lunes a viernes de 9 a 12.El costo de la inscripción para la instancia Participativa y Recreativa -de 4 kilómetros- será de 8.500 pesos; y para el caso de la modalidad Competitiva -de 10 kilómetros-, de 9.500 pesos hasta el lunes 4 de marzo.Desde el martes 5 de marzo, la inscripción será de $ 9.500 (4k) y de $11.000 (10k) precio que se mantendrá hasta el momento de entrega de kit previsto para el 26 y 27 de marzo y lunes 1 de abril del presente año (desde las 10 hasta las 19, respectivamente, de corrido). Día de la prueba (martes 2 de Abril) se entregará kit de 11 a 13 en el lugar de largada (a confirmar por feriado largo).La instancia cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Paraná, que estuvo representado en el lanzamiento en la figura del director municipal de Veteranos de Malvinas de Paraná, Héctor Roset.