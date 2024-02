El Paraná Rowing Club realiza distintas actividades de pretemporada

El Paraná Rowing Club (PRC) se prepara para la competencia oficial con diferentes torneos de pretemporada. Al respecto,dialogó con Mario Domínguez, encargado de la sub comisión de hockey.“El club no para en todo el verano, donde en el mes de enero nos abocamos a los campus que son clínicas más especializadas para los jugadores y también realizamos colonias de vacaciones relacionadas con el hockey”, expresó.A su vez, dijo que “en febrero empezamos a competir, donde los dos primeros fines de semana hay torneos de Seven que son más sociales, mientras que en la segunda quincena nos metemos en la parte precompetitiva para los equipos que tienen alta competencia en nuestro club”.En ese marco, señaló: “En el torneo Copa Carnaval que se realiza del 23 al 25 de febrero, recibimos a importantes clubes de Buenos Aires, el cual servirá como preparación para la competencia oficial que empieza en marzo donde tiene un carácter competitivo”.Con respecto a los equipos que participarán, comentó: “Como es un torneo de invitación, en total la cantidad de participantes son 100 en damas y 100 en caballeros por competencia”.En cuanto al objetivo deportivo, apuntó: “Buscamos traer a equipos destacados para que nuestras divisiones competitivas se entrenen al mejor nivel. Lógicamente el hockey es un deporte amateur, donde toda la parte social está muy vinculada, ya que algunos chicos almuerzan y cenan en el club”.“Nos estamos preparando para Torneo Dos Orillas, competencia que se realiza entre las ciudades de Paraná y Santa Fe de forma conjunta, en la rama de damas y caballeros”, agregó.“Asimismo, en caballeros se suma un torneo interprovincial, en el cual se suman Rosario y Córdoba, donde están los equipos más competitivos de la región”, finalizó.