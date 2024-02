Niños y familias paranaenses disfrutaron de las piletas de Estudiantes

Los niños y las familias aprovecharon el descanso y las vacaciones asistir a las piletas del Club Atlético Estudiantes (CAE), con el objetivo de refrescarse de las altas temperaturas que registró la ciudad de Paraná.Al respecto, una niña le comentó aque “la pileta está hermosa, traje unas galletitas para merendar acompañadas por tereré y lo que más me gusta es cuando me tiro al agua”.A su vez, Sofía de 9 años, quien estaba vendiendo unas pulseras, señaló: “Las hago con mucho cariño y me lleva mucho tiempo hacerlas, ya que hay distintos modelos”.En tanto, un niño acompañado de la pelota contó: “Estamos desde temprano jugando al fútbol, me encanta nadar. El agua está linda y las vacaciones vienen bien”.Por último, un grupo de niñas que se encontraban disfrutando de la pileta indicó: “Trajimos oreos para merendar y helados. El calor nos está tratando más o menos y no extrañamos la escuela”.