Organizaciones sociales se movilizaron en Paraná contra la Ley Ómnibus

Organizaciones sociales se concentraron en plaza 1º de Mayo, de Paraná, y realizaron una asamblea en rechazo a las medidas dispuestas en la Ley Ómnibus, que recibió media sanción en el Congreso de la Nación.Al respecto,dialogó con Pablo Vallejos, integrante de Frente de los Trabajadores de la Cultura, quien expresó:“No se puede votar, ni llevar adelante ningún proyecto de ley cuando en las calles se está reprimiendo. El eje fundamental de hoy es no a la represión, así como echaron a esa persona del recinto cuando insultó a la diputada Bregman, en las calles tampoco se puede reprimir. Si hay represión en las calles, no hay tratamiento en el Congreso”, agregó.Asimismo, comentó: “Nos convocamos todos los sectores de la cultura, organizaciones sociales, partidos políticos, ambientalistas, vecinalistas, feminismos. Estamos haciendo hoy la décima jornada en el mes y la tercera consecutiva desde que se está tratando. No vamos a salir de las calles hasta que se derogue todos los puntos de este proyecto nefasto que es una catástrofe social y económica para el país, así como para los trabajadores ocupados y desocupados de la Argentina”.“Es una ley que afecta estructuralmente a un montón de argentinos, que desregula cosas que nos han costado años de conquistas, luchas y demás, lo cual se está haciendo de espaldas al pueblo, a libro cerrado y que por eso ocurrió una represión brutal para acallar las voces”.A su vez,, una integrante de teatristas autoconvocados, destacó: “Nos hacemos presente porque, entre otras cosas, se quiere cerrar el Instituto Nacional del Teatro, organismo que regula la actividad de los trabajadores independientes de todo el país y es un ente democrático. También queremos reclamar por todo lo que está pasando, sobre todo, por la represión a la manifestación pública”.Por último, Nadia Burgos se refirió a la lectura del documento en Plaza Mansilla: “Está construido por todas las organizaciones que marchamos en el paro general, de manera independiente, y denunciamos la represión brutal que hubo ayer en el Congreso, así como en otras ciudades de la Argentina, en donde hubo detenidos, utilización de gases lacrimógenos, heridos de prensa"."También repudiamos el apoyo que Frigerio le da a la Ley Ómnibus y el mandato que le da a los diputados de Juntos por Entre Ríos, así como a la Libertad Avanza porque hoy votaron en general a esta ley que es de entrega", añadió.Con respecto a la aprobación, indicó: “Muestra que el gobierno de Milei y sus aliados nuevos que son el PRO, el radicalismo, sectores del Partido Justicialista que dieron vuelta a último momento y toda la Libertad Avanza están dispuestos a entregar al país a las corporaciones y al FMI”.“También hay una debilidad profunda porque si tuvo que aguantar tres días una sesión maratónica para intentar aprobar una ley por general y pasarla al martes de la semana que viene para votar cada artículo, muestra que hay un repudio generalizado", finalizó.