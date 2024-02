Los niños aprovecharon la jornada cálida que hizo en la capital entrerriana, para disfrutar de la Sede Playa del Club Atlético Estudiantes (CAE). Por la tarde, la temperatura superó los 30 grados centígrados y las familias trajeron a los más pequeños para disfrutar de música, comida y zambullidos.Una niña de 6 años que se acercó a dialogar con, manifestó que “me gusta bastante el agua, vine con mi mamá y hermano”.En tanto, Delfina de 8 años sostuvo: “Está re caliente el agua. Llegué a las 16.30 horas, aproximadamente”.A su vez, Julia de 11 años indicó: “No me tiré a la pileta, pero fui a las dudas y el agua está helada”.Por otra parte, Sofía comentó que “no sé si me voy a meter de nuevo a la pileta y el agua está agradable”.Finalmente, Jeremías de 8 años que se encontraba jugando con su pistola de agua contó: “Todavía no mojé a nadie, ya que me estoy portando bien”, y añadió sobre el juguete: “Me la regaló Papá Noel”.