Culminaron las Colonias de Verano de la Municipalidad con fogón y campamento

Paraná Realizaron un fogón en el cierre de la colonia de verano municipal

Oportunidades para todos los chicos

Las voces de los protagonistas

El secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Santiago Halle, dijo que “es una alegría muy grande desarrollar esta política de inclusión e integración y que los gurises de nuestra ciudad accedan a los valores del deporte, como la solidaridad, el trabajo en equipo y por supuesto, tengan la oportunidad de divertirse, hacer amigos y jugar”.La Municipalidad de Paraná programó y sostuvo todo el verano espacios gratuitos para el disfrute en el agua, aprender a nadar y el esparcimiento en distintos puntos de la ciudad capital. Los más pequeños tuvieron actividades recreativas, deportivas y educativas en los complejos Raúl Alfonsín, El Sol y en el Club Universitario. Además, se incluyeron actividades especiales y meriendas saludables. También disfrutaron de actividades físicas, recreativas, lúdicas y deportivas, como básquet y fútbol.El subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Juan Arbitelli, expresó que “este año participaron miles de chicos y chicas de todas las edades. La intendenta Rosario Romero nos había solicitado la continuidad de este programa tan importante que brinda contención y oportunidades a una gran cantidad de niños en diferentes barrios de la ciudad, así que hemos trabajado fuertemente en lo ya desarrollado y sumamos algunas propuestas para generar un salto de calidad en los servicios que ofrecemos desde la Municipalidad”.En ese sentido, explicó que este año se sumó una propuesta con el Bus Turístico, “articulando con una visión estratégica, que acerca a nuestros gurises la oportunidad de conocer un poco más su ciudad desde lo histórico y lo cultural. Este año volvimos a tener la colonia de vacaciones en un club (Universitario) y la idea es que el año que viene puedan sumarse más clubes para seguir creciendo y sumar a más chicos”.Laura Rotta, coordinadora de una de las colonias, sostuvo: “Estamos muy contentos de que se continúen este tipo de actividades y que podamos generar este tipo de acciones y encuentros que se traducen en beneficios no solo para los chicos, sino también para las familias que participan y acompañan”.Federico, uno de los niños que participó del cierre, contó su experiencia: “Jugamos al fútbol, al básquet, al vóley. Vinimos todos los días y lo que más me gustó es este campamento, porque hicimos un montón de juegos y disfrutamos un montón”.Además, Toto, de barrio Lomas del Sur, dejó un mensaje para que más chicos se sumen: “Tienen que venir a disfrutar, es muy lindo y entretenido. No se pueden perder estas colonias”.